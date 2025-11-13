Si terrà domani 14 novembre, alle 10,30, nell’aula consiliare del Comune di Belpasso, la conferenza stampa di presentazione del Belpasso Film Festival, la Sicilia raccontata nei film. La kermesse cinematografica, giunta alla seconda edizione, in programma dal 20 al 22 novembre, vede in gara ben 16 cortometraggi.

Durante l’incontro saranno illustrati, il programma ufficiale del Festival, gli ospiti e i membri del cast artistico, i cortometraggi in competizione e tutte le novità di questa nuova edizione dedicata al grande cinema.





Sarà inoltre presentato, in anteprima, lo spot ufficiale della manifestazione e saranno forniti i dettagli sul Gran Galà conclusivo del 22 novembre presso il Teatro “Nino Martoglio”.

Un momento d’incontro e di condivisione con la stampa per raccontare la crescita di un evento che celebra il cinema, la cultura e il territorio.

Alla conferenza stampa interverranno, Carlo Caputo, Sindaco di Belpasso, Massimo Condorelli, Direttore Artistico del Belpasso Film Festival, Beppe Manno, Direttore alla Selezione dei Cortometraggi e Critico Cinematografico e i rappresentanti dell’organizzazione del Festival.

Luogo: Aula consiliare Belpasso

