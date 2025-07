Il Museo regionale della ceramica di Caltagirone cambia temporaneamente sede e si trasferisce a Palazzo Libertini di San Marco, nel cuore storico della città. L’edificio comunale ospiterà una selezione dei pezzi più rappresentativi della collezione durante i lavori di ristrutturazione della sede originaria, attualmente chiusa al pubblico.

Il trasferimento è il frutto di un accordo tra il Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci e il Comune di Caltagirone, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’esposizione e preservare il legame tra il patrimonio artistico e la comunità locale.

“Ringrazio il sindaco Fabio Roccuzzo per la disponibilità – ha dichiarato l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato – Abbiamo voluto con forza questo accordo per non interrompere il dialogo tra il territorio e la sua identità culturale. I lavori dureranno almeno un anno, ma intanto la fruizione sarà assicurata”.

Il trasferimento a Palazzo Libertini rappresenta una soluzione concreta per non lasciare un vuoto culturale in una città simbolo della tradizione ceramica siciliana.

