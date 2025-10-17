Per la prima volta dalla sua nascita, nel 1906, la Targa Florio fa tappa al Parco Archeologico di Selinunte. Un evento senza precedenti che ha trasformato l’area sacra dei templi greci in un palcoscenico d’eccezione per le auto storiche, tra il rombo dei motori e il silenzio millenario della pietra.

Gli equipaggi, partiti da Palermo, hanno raggiunto Selinunte a metà mattinata prima di dirigersi verso Marsala, lungo il percorso della prima tappa “Sulle strade delle Saline nel Trapanese”.

Templi, motori e memoria: una tappa tra bellezza e significato

Le immagini parlano da sole: automobili d’epoca provenienti da tutto il mondo sfilano tra le colonne doriche e gli ulivi secolari, creando un cortocircuito visivo e simbolico tra passato e presente. Un momento iconico, che ha già fatto il giro del web.

“Un connubio straordinario tra arte e sport – ha commentato l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – che soltanto la nostra Isola può proporre. Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta un evento storico di tale calibro. Un’occasione di promozione mondiale unica per il Parco di Selinunte, sempre più teatro di grandi eventi, capaci di esaltarne storicità e bellezza”.

Anche Felice Crescente, direttore del Parco, sottolinea l’importanza del momento: “Un vero colpo d’occhio accogliere le auto della Targa Florio tra i templi: segno che Selinunte sta diventando sempre più un punto di riferimento per le grandi manifestazioni, come è questa corsa storica che dalla Sicilia ha guadagnato la ribalta internazionale”.

Un tributo speciale e uno sguardo alle prossime tappe

Ogni veicolo ha portato con sé un messaggio di memoria: su tutte le auto è comparso l’adesivo “Ciao Paolo”, in ricordo di Paolo Taormina, ucciso a Palermo pochi giorni fa. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha unito partecipanti e spettatori in un momento di raccoglimento e rispetto.

La Targa Florio prosegue ora con la seconda tappa, il “Circuito delle Madonie”, per poi concludersi domenica con il “Trofeo Morreale” e la cerimonia di premiazione. Tutto sotto l’egida dell’Automobile Club d’Italia, con la regia organizzativa di AC Palermo e ACI Sport, nell’ambito del Campionato Italiano Grandi Eventi.

