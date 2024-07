Firmato il protocollo d’intesa tra Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili (ODCEC) di Patti, rappresentato dal Presidente Mario Sciacca, e il CESV Messina ETS, rappresentato dal Presidente Santi Mondello.

L’accordo ha una durata biennale e prevede lo sviluppo di una collaborazione operativa tra i due enti in grado di promuovere competenze specifiche sia per i professionisti nel lo-ro ruolo di consulenti dei soggetti non profit sia per gli Enti del Terzo Settore del territorio nell’ambito degli obblighi e delle attività che discendono dalla Riforma.

Referenti per le attività del protocollo sono Filippina Azzolina per l’ODCEC e Rosario Ceraolo, direttore del CESV.

Tra le attività previste iniziative congiunte di informazione e formazione, a livello ter-ritoriale. Saranno quindi realizzati corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni con focus sui temi della Riforma. Iniziative per le quali l’Ordine dei dottori commerciali-sti e degli esperti contabili di Patti potrà riconoscere ai propri iscritti i crediti necessari per adempiere agli obblighi della formazione professionale continua.

In secondo luogo il protocollo dà vita ad un confronto tecnico tra i due enti per indivi-duare le procedure per l’esercizio dell’attività di autocontrollo da parte del Centro Servizi nei confronti degli associati, secondo quanto previsto a livello normativo e di best practi-ce, favorendo il coinvolgimento in tale attività a livello territoriale di iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

E ancora, tra gli obiettivi dell’intesa, c’è quello di valorizzare le esperienze locali e co-glierne le esigenze per formulare proposte di linee guida di comportamento per gli enti del terzo settore e documenti di best practices da sottoporre al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) e all’associazione nazionale dei Centri si servizi per il volontariato CSVnet favorendone la sperimentazione attraverso il supporto della rete dei CSV.

Infine, finalità del protocollo sono istituire un elenco di esperti dottori commercialisti che si rendano disponibili ad interventi pro bono per svolgere attività di consulenza a sportello (per un totale complessivo di n° 20 ore per ciascun professionista), definire condizioni economiche preventivamente concordate e agevolate tra gli iscritti all’Ordine di Patti e CESV per sostenere le associazioni aderenti; definire una programmazione con-giunta delle attività relative all’accordo prevedendo una verifica almeno semestrale.





Luogo: CESV Messina ETS, Via Salita Cappuccini , 31, MESSINA, MESSINA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.