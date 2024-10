Il teatro e l’amore. Due fattori che hanno sempre camminato insieme e in modo parallelo, dando vita a tutto lo scibile riguardante il più alto dei sentimenti.

L’attore, regista, autore e scrittore Bibi Bianca porta in scena tutto questo spirito in “Dite a Laura che l’amo. Con buona pace di Tommaso Marinetti e Charles Bukowski”, il 9 novembre alle 21,15 e il 10 novembre alle 18,15 al teatro Fontarò in largo Lituania 10 (ex via Danimarca, raggiungibile da viale Strasburgo) a Palermo.

Una dichiarazione d’amore? Il racconto di una storia sentimentale non andata a buon fine? Un insieme di versi che virano improvvisamente sulla prosa? Un’amore “inconiugabile” o incompatibile? Quel che è certo è che c’è una lei, Laura, l’umorismo perfido di chi vive anche nei sentimenti e la musica degli anni Settanta dai Beatles ai Doors.

In scena con Bibi Bianca i musicisti Katia Raineri, Alessandra Micale, Giulia Romano, Totus Tuzzolino e Carmelo Perrone.

I biglietti costano 12 euro l’intero e 10 il ridotto e si possono prenotare telefonando al 3281207350.





Luogo: Fontarò, via Lituania, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 09/11/2024

Data Fine: 10/11/2024

Ora: 21:15

Artista: Bibi Bianca

Prezzo: 12.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.