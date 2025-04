Una donna indecisa. Tre uomini a contendersela. In mezzo, tanti equivoci.

L’attore e regista Bibi Bianca porta in scena tutte queste premesse in “Tre personaggi in cerca d’amore”, il 3 maggio alle 21,15 e il 4 maggio alle 18,15 al teatro Fontarò in largo Lituania 10 (ex via Danimarca, raggiungibile da viale Strasburgo) a Palermo.





Una donna in attesa del principe azzurro deve scegliere fra tre pretendenti che di principesco, scoprirà, hanno ben poco. Il finale sarà una vera sorpresa.

In scena con Bibi Bianca: Giorgio Barone, Roberto Mannino, Valentina Franzone, Elisabetta Inzerillo e Carlo Muraglia.

I biglietti costano 12 euro l’intero e 10 il ridotto e si possono prenotare telefonando al 3281207350.





“Tre personaggi in cerca d’amore” è liberamente tratto da una commedia di Bartolomeo Cosenza.

Luogo: fon

Tipo evento: spettacolo

Data Inizio: 03/05/2025

Data Fine: 04/05/2025

Ora: 21:15

Artista: Bibi Bianca

Prezzo: 12.00

