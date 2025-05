“Come primo sindacato in termini di rappresentanza e rappresentatività sindacale presso l’Asp di Messina siamo lieti di apprezzare la grande attenzione che il Manager Cucci sta dedicando alla più grande ed importante Azienda Sanitaria del nostro Territorio.

In modo particolare in merito alla ormai prossima “effettiva” riapertura del Pronto Soccorso Generale di Barcellona Pozzo di Gotto, grazie all’approvazione di un importante emendamento votato unitariamente da maggioranza e opposizione e anche da chi non fa parte della Commissione Salute.

Infatti, grazie al citato emendamento verranno assegnati 1,5 milioni di euro all’Asp di Messina per incentivare i medici specializzati nell’area di Emergenza Urgenza, che adesso potranno finalmente accettare un incarico presso la sede del nosocomio Barcellonese.

Da tempo la nostra O.S. aveva manifestato la necessità di riportare in vita il P/O cittadino sia per sgravare le ore di interminabile attesa presso il PS Generale di Milazzo, che per assicurare la prosecuzione lavorativa di numerosi Professionisti, assegnati nei servizi e reparti dell’ospedale Barcellonese.

Ma soprattutto, per garantire le esigenze di erogare cure adeguate alla cittadinanza che molto presto non sarà più costretta a fare i viaggi della speranza per essere assistita e tantomeno ad aspettare dietro la porta di un PS. per ore ed ore….

Auspichiamo, che il risultato fondamentale che si è ottenuto nell’area dell’ emergenza urgenza dell’Ospedale di Barcellona, nonché l’incentivazione economica di medici che decideranno di lavorare nel SSN piuttosto che nel settore privato, possa essere molto presto seguito anche in altri contesti e presidi ospedalieri dell’Asp, ad esempio anche nel complesso territorio dell’hinterland Nebroideo, dove la presenza di Chirurghi, Cardiologi e Medici dell’Area di Emergenza Urgenza potrebbero rappresentare uno slancio in avanti per la rifunzionalizzazione ottimale del SSN.

Nutriamo tanta fiducia nello Sviluppo del servizio Sanitario presso l’Asp di Messina, alla guida del Manager Cuccì e con l’aiuto della buona Politica Regionale il cui intendimento è certamente quello di restituire una Buona Sanità ai Cittadini Siciliani bisognevoli di Assistenza.

Il nostro supporto non mancherà per concretizzare proposte e contributi fattuali finalizzati a restituire una tanto attesa valida e qualificata risposta sanitaria”. Così il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri.

