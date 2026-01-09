Il Natale 2025 si è colorato di musica e riflessione nella provincia di Palermo grazie a “Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee 2025”, progetto dell’Associazione ECU che ha animato i comuni di Godrano e Casteldaccia.

A Godrano, il Teatro Comunale Giuseppe Canino ha ospitato l’Ecu Classic Quartet, guidato dal M° Salvatore Ferraro, che ha alternato brani classici e colonne sonore celebri, creando momenti di intensa emozione per il pubblico. A Casteldaccia, l’ Auditorium Comunale Giacomo Di Salvo ha accolto il duo FisarVoice in Christmas, composto da Marianna Costantino e Pierpaolo Petta, che ha esplorato il tema dell’amore e della figura femminile attraverso brani natalizi e composizioni originali, affrontando anche la lotta alla violenza sulle donne.





Gli eventi hanno superato la dimensione del semplice concerto, trasformandosi in occasioni di riflessione e sensibilizzazione su temi sociali. L’ Associazione ECU ha confermato la sua vocazione a utilizzare la musica come strumento di cultura e crescita civile, avvicinando la comunità ai valori etici e artistici.

La rassegna ha valorizzato il territorio, aprendo gratuitamente spazi storici e culturali e coinvolgendo un pubblico di tutte le età. Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile dalla collaborazione tra ECU, la Città Metropolitana di Palermo e le amministrazioni comunali di Godrano e Casteldaccia.

Con la conclusione di questi appuntamenti, “Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee 2025” si inserisce tra i protagonisti di Natale in Provincia 2025, confermando un modello culturale accessibile, inclusivo e di qualità.

