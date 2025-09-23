La Fondazione Nova Civitas in collaborazione con il Comitato BIM2025Sicilia, organizza la giornata formativa dal titolo “BIM e Digital Twin – Strumenti Chiave per la Gestione del Patrimonio Pubblico”, che si terrà venerdì 26 settembre 2025, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso la Sala Convegni della Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani (Via Garibaldi 95).

L’incontro, promosso in collaborazione con 4Days, rappresenta un momento di alta formazione e confronto, rivolto a professionisti, amministratori pubblici e studenti, per approfondire il ruolo del Building Information Modeling (BIM) e dei Digital Twin nella gestione del patrimonio pubblico, con particolare attenzione alle implicazioni legali, tecnologiche e organizzative.

A moderare e presentare la giornata sarà Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas.

Interventi e relatori:

• Cristian Barutta – Legal BIM, Studio VBS (Venezia)

“L’importanza delle misure previste dal Codice dei Contratti Pubblici per l’implementazione del BIM da parte della PA”

• Marco Lotti – Co-founder & Senior Consultant, 4Days (Udine)

“L’adozione organizzativa della metodologia BIM nelle PA ed il ruolo centrale dell’ACDat”

• Franco Rebecchi – Founder & General Manager, BimO (Modena)

“L’utilizzo del Gemello Digitale nel ciclo di vita dell’asset”

• Ludovico Gippetto – Presidente del Comitato BIM 2025 Sicilia

“La transizione digitale nella Pubblica Amministrazione della Sicilia: punti di forza e criticità”

L’ingresso è gratuito, previa registrazione obbligatoria all’indirizzo mail: segreteria@bim2025sicilia.it

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni: 329 1124015

Luogo: Sala Convegni della Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani, via garibaldi, 95, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

