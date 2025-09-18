Seminario finale di restituzione della Ricerca Sociale 2025

La Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica, in collaborazione con l’Università di Messina e con il sostegno della Regione Siciliana, organizza il seminario conclusivo di restituzione della Ricerca Sociale 2025 sui giovani, dal titolo “Bisogni sociali del territorio e servizi alla persona. I bisogni del mondo giovanile nel DSS-45”.

La ricerca, sviluppata attraverso interviste semi-strutturate e un focus group con amministratori, operatori sociali, enti del terzo settore e realtà territoriali, ha messo in luce bisogni vecchi e nuovi delle giovani generazioni e le prospettive di intervento per migliorare la loro condizione all’interno del Distretto Socio-Sanitario 45 (Comuni di Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica).





Il seminario rappresenta un’occasione di riflessione comunitaria per trasformare i risultati emersi in un “patrimonio comune” di conoscenze ed esperienze utili a disegnare nuove linee di azione sociale, educativa e progettuale per il futuro dei giovani del territorio.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Direttore della Scuola Dott. Gian Piero Saladino, della Coordinatrice del CdL in Scienze del Servizio Sociale Unime prof.ssa Domenica Farinella, dei rappresentanti dei Comuni del DSS-45 e del CROAS Sicilia. Proseguirà con la presentazione del percorso di ricerca e dei dati raccolti a cura della prof.ssa Monica Musolino, ricercatrice Unime e coordinatrice scientifica della ricerca. Successivamente, seguiranno alcuni approfondimenti tematici sul vissuto giovanile dal punto di vista psico-sociale, sulle criticità dei servizi e sulle prospettive future, con gli interventi delle ricercatrici che hanno curato i lavori di ricerca. Spazio anche a un dibattito interattivo, che permetterà ai partecipanti di contribuire attivamente con proposte e idee.





Il seminario sarà coordinato dalla dott.ssa Carla Belluardo, docente-tutor della Scuola e si concluderà con l’intervento del Vice Direttore della Scuola “F. Stagno D’Alcontres”, Dott. Corrado Parisi.

L’iniziativa – patrocinata dal Comune di Modica e dal CROAS Sicilia, a cui sono stati richiesti i crediti ai fini della formazione continua degli Assistenti Sociali – si propone come momento di confronto aperto e costruttivo tra istituzioni, operatori e cittadini per costruire percorsi condivisi di crescita sociale e comunitaria, ponendo i giovani al centro delle politiche territoriali.

