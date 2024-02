Milano – “E’ stato un successo molto utile e proficuo la promozione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo, di Milano e in particolare alla vetrina del Fuori Bit, svoltosi al secondo piano del Palazzo dei Giureconsulti, un evento di portata internazionale che ha messo in risalto le potenzialità turistiche e culturali di Agrigento ma anche di tutto l’ indotto turistico e culturale che puo’ crearsi in vista dell’ importante appuntamento nel 2025, Agrigento deve essere pronta con il contributo fattivo di tutti coloro che hanno responsabilità, ma anche dell’ intera comunità”. Lo comunica l’ On. Rosellina Marchetta, la quale ha partecipato ai due eventi a Milano. L’iniziativa Capitale italiana della cultura, ha quale obiettivo generale quello di sostenere, incoraggiare e valorizzare la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita, lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo. All’ evento che ha visto presente la parlamentare agrigentina sono intervenuti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro al Turismo, Daniela Santanchè, l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, il sindaco e presidente del Distretto turistico di Agrigento Franco Miccichè. Un cordiale incontro si è svolto pure con il Presidente della Regione Renato Schifani (nella foto con l’ On. Marchetta) .

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.