Le Isole Eolie partecipano con un proprio stand alla BIT di Milano per mantenere alto l’interesse degli operatori del settore verso l’arcipelago eoliano. Il mix proposto, sempre di grande richiamo, è stato presentato con una grafica accattivante che mette in risalto gli elementi distintivi del prodotto turistico eoliano: mare, storia, vulcani, trekking e natura, antiche tradizioni, eventi culturali, e l’eccellenza enogastronomica.

Presso lo stand, organizzato da Federalberghi Isole Eolie e caratterizzato da pannelli retroilluminati di grande impatto visivo, è stata distribuita una brochure di presentazione dell’arcipelago nelle versioni in italiano e inglese, con la possibilità di scaricarla in francese e tedesco tramite QR code. All’interno della brochure è incluso l’elenco dei 42 operatori turistici che hanno sostenuto l’iniziativa aderendo e sponsorizzando il progetto.



Il primo giorno, è stata anche offerta la possibilità di partecipare alla conferenza stampa organizzata da Islands of Sicily, la DMO delle Isole di Sicilia, presso il main stage dello stand della Regione Siciliana. Tra le varie iniziative delle isole minori, è stato presentato anche il progetto dei Comuni eoliani “Excover – Explore & Discover Aeolian Islands,” finanziato dal Ministero del Turismo. Questo progetto mira a migliorare la fruibilità di 40 sentieri distribuiti su 7 isole, dotandoli di segnaletica adeguata. Inoltre, il progetto prevede un’azione di internazionalizzazione, la creazione di un’app informativa, un videogioco culturale, l’organizzazione di un educational tour sul territorio e la partecipazione all’IT.A.CÀ Festival del Turismo Responsabile.

Durante la conferenza, è stato inoltre sottolineato l’aumento degli eventi caricati su loveolie.com nel 2024: ben 158 eventi per un totale di 435 giornate di programmazione, rispetto ai 95 eventi e 145 giornate del 2023. Questo ha portato a un incremento delle visualizzazioni della pagina eventi, che sono passate da 6.000 nel 2023 a oltre 18.000 nel 2024.



Al termine della conferenza stampa, sempre presso lo stand Sicilia, i visitatori hanno potuto gustare le proposte culinarie dell’Associazione Ristoratori delle Isole Eolie, realizzate con l’obiettivo di valorizzare in modo innovativo le produzioni locali. La degustazione è stata riproposta anche il giorno successivo presso lo stand Eolie, riscuotendo nuovamente grande interesse e apprezzamento.

La presenza delle Isole Eolie alla BIT e l’invito a visitare lo stand sono stati supportati da una campagna social, con la pubblicazione di post dedicati. Tutti i partecipanti all’iniziativa di promozione riceveranno un report post-fiera che includerà la possibilità di scaricare i contatti acquisiti.

