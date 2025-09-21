S’intitola “Bitcoin. Fiducia nel nuovo oro” il libro di Francesco Alamia, che verrà presentato alle 18 di giovedì 25 settembre in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autore saranno Isidoro Farina e Max Bancheri.

Un viaggio verso l’emancipazione economica, verso un futuro dove la fiducia torna a essere una scelta. Oltre che una semplice moneta ed una rivoluzionaria tecnologia, BITCOIN è una nuova forma di fiducia, una rivoluzione culturale, economia e sociale.

Proseguono gli eventi della stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco”e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

L’autore

Francesco Alamia si è laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Palermo. Appassionato di economia e finanza, ha concentrato il proprio interesse sullo studio delle tecnologie blockchain. Convinto del valore trasformativo di questi strumenti, si dedica attivamente alla divulgazione e all’educazione in ambito cripto e della finanza decentralizzata.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

