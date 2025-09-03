



Bivona si mobilita per Gaza





La raccolta di medicinali organizzata dalla FLC CGIL di Bivona per Gaza si è rivelata un successo straordinario, che ha superato ogni aspettativa.





In poco più di 24 ore, grazie all’impegno di tanti cittadini, giovani e meno giovani, e al contributo delle associazioni del territorio dei Monti Sicani, sono state raccolte oltre 3000 scatole di medicinali, tra cui antibiotici, paracetamolo, garze, antinfiammatori, soluzione fisiologica, glucosio, bende, guanti.





Un risultato che testimonia la forza e la generosità di una piccola comunità che, ancora una volta, in pochissime ore, è riuscita a mobilitarsi dimostrando quanto la solidarietà possa farsi speranza concreta per chi soffre, per chi resiste, per chi lotta.





Ieri i farmaci sono partiti da Bivona a bordo di un camion carico di umanità: hanno raggiunto Caltanissetta e oggi sono arrivati a Catania, da dove verranno imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza.





La giornata vissuta a Bivona rimarrà indimenticabile per la straordinaria partecipazione registrata, che ci incoraggia a guardare al futuro con determinazione.

Siamo pronti a intraprendere nuove iniziative di solidarietà, per aiutare nel concreto l’intero popolo palestinese.





FLC CGIL BIVONA

