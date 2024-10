Ottima prova di Vincenza Ruggirello della società San Vito Lo Capo ai Campionati Italiani categorie B e C andati in scena in Veneto lo scorso fine settimana. L’atleta siciliana dopo aver vinto il proprio girone nella gara individuale C femminile raggiunge le eliminatorie. Agli ottavi di finale batte 12-9 Marilena Tonetti del Boville, poi la sua corsa si ferma a un passo dalla zona medaglie. Nei quarti di finale infatti Ruggirello si ferma contro Evelina Pierleoni con il risultato di 12-2.

Buona anche la trasferta veneta di Iolanda Paroni della Rsport Messina nella competizione individuale B femminile con sconfitta ai quarti contro Patrizia Zara della SOMS. Un buon percorso anche per la messinese che è riuscita a passare i girone e quindi ad arrivare allo scontro che in caso di vittoria poteva aprirgli la strada verso e semifinali.



Al via delle gare venete, massima competizione italiana per e categorie B e C, c’erano anche tre portacolori del Buseto, Gaspare Ancona, Giuseppe Emanuele Morana e Raffaele Murana, altri due della Rsport Messina Alessandro D’Angelo e Marco Rizzo mentre gli altri siciliani in gara sono stati Domenica Pilo (Ponte Ammiraglio) e Salvatore Giacalone (Simone Catalano). Tutti questi atleti non sono riusciti a conquistare un posto nelle eliminatorie dopo i gironi.



