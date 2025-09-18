Domenica 21 settembre i migliori atleti della Sicilia si affrontano nel Master 2025. Nel bocciodromo di Napola, in provincia di Trapani, va in scena la gara riservata ai migliori 8 per ogni categoria (A-B-C) che si affronteranno per conquistare il titolo di campione Master 2025. Grande spettacolo quindi sui campi della Splendor che sabato ospiteranno anche un altro momento molto importante per le bocce in Sicilia. Il Comitato Regionale FIB ha infatti organizzato una gara riservata a tutti i dirigenti societari e federali con l’obiettivo di avere un momento di confronto prima dell’avvio della stagione sportiva.





Se sabato sarà una giornata di programmazione e gioco, domenica invece i migliori atleti della Sicilia si confronteranno per i titoli, nella categoria A hanno staccato il pass qualificazione Vito D’Antoni e Maurizio Amaro della Bocciofila Edera Bambina, Stefano Bonfiglio e Gianfranco Mannone della Splendor Napola, Filippo Nunnari e Alessandro D’Angelo della RSport Messina e infine Pietro Cusenza della Bocciofila Buseto e Salvatore Peralta del Circolo Bocciofilo San Vito Lo Capo.





Nella categoria B al via della gara ci saranno Luciano Vultaggio e Alberto Fontana della Splendor Napola, Francesco Renda e Giovanni Mazzara della Bocciofila Città di Custonaci, Giuseppe Gemelli e Maurizio Crisafulli della RSport Messina, Eliseo Davide Rizzo della Bocciofila Edera Bambina e Stefano Ancona della Bocciofila Buseto.

Infine, nella categoria C, si giocheranno il titolo Vincenzo Tardia, Giuseppe Culcasi, Daniele Bonfiglio, Alessandro Bosco e Baldassarre Polisano della Splendor Napola, Daniele Giacalone della RSport Messina, Vito Cusenza della Bocciofila Buseto e Giuseppe Inferrera della Fratellanze Riunite.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.