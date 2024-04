Tre giorni di lavoro per gli atleti siciliani delle bocce che si sono ritrovati il 26 aprile a San Vito Lo Capo agli ordini del Responsabile Juniores Andrea Fragiglio. A confrontarsi sono stati fino a domenica 28 ragazzi e ragazze dai 7 ai 18 anni arrivati da Trapani, Palermo, Messina e Siracusa coadiuvati dai loro dirigenti e istruttori societari. Il lavoro è stato lungo e minuzioso fin dalla sua preparazione iniziata da una riunione del Comitato Regionale Sicilia del novembre scorso con la proposta di organizzare lo stage accolta dal Presidente Nicola Pecorella in primis a cui si sono poi accodati amministratori locali, dirigenti societari e ovviamente gli atleti.

Curiosità ha destato il programma dello stage, perché i ragazzi si sono cimentati in diverse discipline delle bocce: Raffa svolto presso l’ impianto asd San Vito Lo Capo – Petanque nel Camping Village La Pinteta – Bocce Beach sulla spiaggia di San Vito Lo Capo e illustrazione teorica anche del Volo e Paralimpica. Il lavoro è culminato poi con le competizioni dedicate agli Under 15, agli Under 18 e con una gara promozionale per i più piccoli, gli Under 12, a cui hanno preso parte anche atleti di 7 anni apparsi molto preparati e applauditi anche dal numeroso pubblico accorso a San Vito Lo Capo.

Queste i vincitori al termine delle gare:



UNDER 12 (promozionale)

1^ Simone D’Angelo – RSPORT (ME);

2^ Alberto Morana – SAN VITO LO CAPO (TP)

UNDER 15 (TRADIZIONALE)

1^ Antonino Sinagra – PONTE AMMIRAGLIO (PA)

2^ Rosario Simonte – BUSETO (TP)

UNDER 18 (TRADIZIONALE)

1^ Claudia Sticchi – PONTE AMMIRAGLIO (PA)

2^ Salvatore Maniaci – SAN VITO LO CAPO (TP)

UNDER 15 (TIRI DI PRECISIONE)

1^ Rosario Simonte – BUSETO (TP)

2^ Antonino Sinagra – PONTE AMMIRAGLIO (PA)

UNDER 18 (TIRI DI PRECISIONE)

1^ Claudia Sticchi – PONTE AMMIRAGLIO (PA)

2^ Alessandro Fontana – BUSETO (TP)

