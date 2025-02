Una bella iniziativa per i cittadini di Castel Di Iudica: con delibera n. 10 del 20 Febbraio , l’amministrazione comunale ha istituito un contributo economico una tantum “Bonus di Benvenuto“ per l’anno 2025 . La somma di 200,00 euro e la fornitura di un “ kit nascita” per un valore massimo di 50,00 euro contenente prodotti per la cura e igiene, ad ogni bambino/a nato/a nel 2025 , fino all’ esaurimento delle risorse finanziarie. I requisiti per ottenerlo sono: residenza anagrafica nel Comune di Castel Di Iudica, atto di nascita nel registro di stato civile comunale ricordando, inoltre, che il bonus è cumulabile con ogni altro beneficio. Il primo cittadino Ruggero Strano dichiara : “Questo contributo intende dare un piccolo sostegno alla natalità con un’azione concreta a beneficio delle famiglie che purtroppo, a causa della crisi, rinunciano ad avere figli, come dimostrato dal trend nascite con un decremento nel nostro comune negli ultimi tre anni . Una misura per certificare la gioia di un nuovo cittadino/a ponendo la famiglia e la maternità , al centro dell’amministrazione, da me guidata “ .

