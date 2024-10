BU40 2024 (Bracco under 40), ovvero il format della formazione per giovani radiologi e neuroradiologi italiani arriva in Sicilia. Dopo Milano e Roma, il 4 e 5 ottobre sceglie Cefalù, punto di incontro geografico delle tre scuole siciliane di radiologia (Palermo – Messina – Catania), per un corso di formazione sui mezzi di contrasto nella patologia infiammatoria. “Si tratta – spiega il responsabile scientifico Domenico Albano, ricercatore dell’Università Statale di Milano e medico radiologo dell’IRCSS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano – di un corso nazionale itinerante, un format avviato con l’azienda farmaceutica Bracco, azienda leader nella produzione dei mezzi di contrasto, che punta alla formazione di tutti i giovani medici specializzati e specializzandi in Radiodiagnostica da parte di altrettanti giovani e competenti professionisti che hanno così la possibilità di mettere a servizio le conoscenze acquisite. I relatori sono infatti tutti under 40 e per noi questo è un grande successo e motivo di grande orgoglio”. La due giorni, con provider e segreteria organizzativa a cura di Biba Group, si terrà all’hotel Costa Verde di Cefalù. Fanno parte del comitato organizzativo il prof. Carmelo Messina dell’Università di Milano e i professori universitari di Palermo, Catania, Messina e Roma.

I mezzi di contrasto sono molto utilizzati in diagnostica per immagini, in particolare durante esami TC e RM: “L’obiettivo dell’evento – spiega Albano – è approfondire la tematica sulle modalità, sui tempi, sulle possibili indicazioni e controindicazioni nella somministrazione dei mezzi di contrasto, oltre che sui reperti diagnostici riscontrabili nelle patologie infiammatorie”. E ancora, “strategie di iniezione, l’utilizzo di nuove tecnologie, considerando tutte le varie patologie, da quelle polmonari a quelle gastrointestinali, da quelle cardiologiche a quelle neurologiche”.



La due giorni si concluderà con una case quiz session tra i giovani allievi partecipanti; i vincitori riceveranno in premio dei libri e dei corsi di formazione. “I format portati avanti con l’azienda Bracco, – conclude Albano – comprendono attività formative, didattiche, scientifiche e di ricerca. Si tratta di eventi, che travalicano i confini nazionali, molto stimolanti: tra corsi, congressi e webinar, la parte interattiva dedicata alla competizione è una componente di grande successo”.

