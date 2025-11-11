La mattina del 10 Novembre 2025 si è svolto un seminario sulla prevenzione del bullismo e cyberbullismo promosso dal CESFAT presso la splendida cornice dell’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “Luigi Capuana” di Palermo. Occasione importante per i ragazzi e certamente di confronto tra specialisti della materia e docenti su questa terribile piaga purtroppo tremendamente attuale.

Ad aprire i lavori il Direttore del Laboratorio di Criminologia e Sociologia forense Prof. Cav. Andrea Torcivia ,Sociologo Forense, Giurista e Criminologo, che ha esaminato la materia da un punto di vista sociologico e criminologico, oltre ad avere illustrato la nuova normativa.





Il Dott. Vincenzo Torricelli Sociologo Relazionale e Professional Counselor che ha intrattenuto gli studenti sull’utilizzo della parola e il potere della stessa; l’Avv. Francesca Tuzzolino che ha intrattenuto gli studenti sul revenge porn, sull’educazione sessuale e la diffusione dei casi di pedofilia, l’Avv. Sebastiano Migliore che ha intrattenuto gli studenti sulle azioni risarcitorie e la giurisprudenza, ed il Prof. Dott. Giuseppe Giocaliero in qualità di Giurista , Sociologo Forense e Criminologo che ha parlato del bullismo di strada, baby gang e della criminalità minorile ormai diffusa in tutta Italia, nonché della lotta e contrasto anche a livello associazionistico.

Un plauso al Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Carlino, la referente bullismo e cyberbullismo prof.ssa Maria Rosaria Burrascano, che hanno fortemente voluto la presenza del Cesfat e con il quale inizia un percorso virtuoso di progettazione.

Luogo: Palermo , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.