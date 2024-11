COMUNICATO STAMPA

Buone notizie per il piano “salva Ast”

Uno spiraglio di luce si apre per i lavoratori dell’Ast, Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., dopo l’incontro che si è svolto ieri a Palermo tra tutte le organizzazioni sindacali e il Presidente dell’azienda, Alessandro Virgara. “Noi abbiamo subito segnalato le nostre priorità, – ha dichiarato Romualdo Moschella, segretario regionale della FAISA CISAL – e tra queste quella di garantire la continuità per tutti i lavoratori, sia per i 500 in pianta stabile che per i 150 che lavorano con contratto di somministrazione”. Il piano di risanamento dell’Ast verrà presentato il prossimo 16 dicembre e prevede diversi step che, se il cronoprogramma verrà rispettato, si concluderà il primo aprile del 2025 con l’affidamento in house all’Ast di tutti i servizi. “Il piano prevede, tra gli altri, l’acquisto di una parte di mezzi nuovi e una di mezzi usati – prosegue Moschella -, per poter garantire sin da subito un servizio efficiente ai cittadini siciliani e un ricambio generazionale di personale, considerate le 115 unità che andranno in pensione”. “Oggi più che mai possiamo quindi ritenerci soddisfatti – conclude Moschella – perché mai si era parlato di un piano di risanamento attestato e che cammina di pari passo con il piano economico-finanziario che verrà redatto dalla Regione Sicilia per dare l’affidamento in house e garantire la meritata serenità ai lavoratori”.

