Lunedì 2 dicembre il PunkFunk apre eccezionalmente per un live: sul palco del Record Shop & Music Bar di via Napoli 10 (Palermo) saliranno infatti i Burn Kit, per portare dal New England (USA) il loro sound wave-punk. Questa nuova band è formata da elementi della scena punk-hardcore della North-East Coast americana e ha all’attivo un demo e una manciata di singoli, ma tanto basta per avere la completa attenzione e coinvolgimento dell’ascoltatore. L’ultimo singolo, “Waterground”, è una vera e propria perla wave-punk, con influenze 80s emo-core.

I Burn Kit sono attualmente in tour per l’Europa e saranno per la prima volta in Italia proprio in occasione del live del 2 dicembre al PunkFunk. Un’occasione da non perdersi, per un evento che sicuramente riserverà non poche sorprese. Ad aprire la serata saranno i Volga, band post-punk palermitana, con un album in uscita nei prossimi mesi. Le loro sonorità spaziano dal new wave/punk degli anni Ottanta alla synth-wave, rappresentando un eccellente dimostrazione della vivace scena underground di Palermo. Si inizia alle ore 21, puntuali, come sempre con ingresso gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PARTINICO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 02/12/2024

Data Fine: 02/12/2024

Ora: 21:00

Artista: Burn Kit

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.