Ieri 24 marzo, si è tenuta a Caccamo la manifestazione “Caccamo è … Fede, Sapori e Tradizioni” , organizzata dalla Pro Loco Caccamo unitamente al Comune , alla Confartigianato locale e alla Parrocchia di S.Giorgio, grazie anche al patrocinio dell’ARS e della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.

Un vasto programma, iniziato alle ore 9:00, che si è concluso la sera alle ore 23:00, alla riscoperta delle tradizioni pasquali della Citta di Caccamo con un percorso culturale, artistico, turistico ed enogastronomico tra riti, spettacoli, tradizioni, prodotti del territorio e specialità gastronomiche, tutto nella cornice storica del maestoso borgo medievale.

Gli eventi clou in programma sono stati i seguenti :

– U’ Signuruzzu a cavaddu

– La Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo

– Concerto “Le sette parole di Gesù sulla croce”

– A Sasizza Pasqualora e u Panacena

– Sbandieratori e banda musicale

Tra i vari stend di prodotti enogastronomia, commerciali e artigianali del territorio, siti in Via Termitana è stata presente anche l’Associazione Humanitas Speranza per una Zampa, che con il proprio stand nella giornata di ieri, ha avviato una raccolta fondi per gli amici a quattro zampe del territorio, al fine di una sensibilizzazione e lotta al randagismo, oltre alla promozione e divulgazione dell’importanza del volontariato in genere.

Presente, come da rito, il presidente dell’associazione monrealese Gebbia I, e i volontari, sempre in prima linea, Lo Iacono Silvana e Farace Pietro.

Luogo: caccamo via termitana, via termitana, 1, CACCAMO, PALERMO, SICILIA

