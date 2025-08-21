FONDAZIONE SCIMECA – PER IL RINASCIMENTO SOLARE ETS DONA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED UN SISTEMA DI ACCUMULO AL CONVENTO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI CACCAMO (Palermo)

Un gesto concreto per supportare un luogo di aggregazione per la comunità locale

L’impianto fotovoltaico ha una potenza di 6 chilowatt (kW) e una capacità di accumulo di 20 chilowattora (kWh)

Palermo, 29 luglio 2025 –

