CACCIA ALLE UOVA…PASQUALI VISITA GIOCO PER I BAMBINI

di Press Service

03/04/2023

Giovedì 6 aprile si inaugura il calendario degli eventi speciali dedicati ai bambini e alle famiglie. Appuntamento alle ore 9:30 per una visita – gioco, che ha l’intento di far accostare, attraverso il gioco, i più piccoli allo straordinario patrimonio naturalistico esposto nelle sale dell’ex Palazzo degli Studi suscitando in loro il piacere della scoperta.

I piccoli partecipanti, assistiti dalle operatrici didattiche, andranno alla scoperta degli animali che hanno rubato e nascosto alcune uova “speciali” all’interno del percorso museale. L’iniziativa è organizzata, in occasione della Pasqua, da Logos e Civita Sicilia, le Società che gestiscono i servizi museali.

Necessaria la prenotazione telefonica al numero 0932 748335.

Costo 5 euro a bambino comprensivo del biglietto d’ingresso al museo.

www.museostorianaturalecomiso. it.

