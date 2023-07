Ormai manca praticamente solo un mese alla V Edizione del più atteso Festival gastronomico estivo del Messinese e certamente gli amanti del buon cibo, siciliani e non, saranno già sintonizzati sulle pagine social dell’evento Ca’Food in cerca di novità e conferme per l’edizione 2023. E guarda caso noi abbiamo avuto accesso a molte informazioni e anticipazioni “sugose” sullo Street-Food Festival più spumeggiante, e di ispirazione, del panorama messinese che ha portato nell’ultima edizione circa 15.000 persone, in una sola sera, nel piccolo borgo di San Piero Patti che di abitanti effettivi invece ne fa meno di 2500.

Quest’anno, la prima novità è che il Ca’Food cambierà la sua storica data del 16 Agosto e si terrà nelle giornate del 9 e 10 Agosto per ampliare l’offerta delle attività.

Il 9 agosto si svolgeranno dei laboratori gastronomici dedicati alla cucina locale e alla realizzazione dei maccheroni tradizionali Sampietrini. Nella stessa giornata si terrà un convegno sui legami tra il patrimonio gastronomico locale e le potenzialità della stesso in termini di crescita turistica, con esperti del settore.

La sera sarà dedicata alla musica dal vivo e sarà già possibile acquistare i token per l’evento in prevendita.

Giorno 10 agosto, il Festival vero e proprio prenderà vita, alle ore 18 circa apriranno le casse e partirà la distribuzione delle specialità nei vari Stand. Considerata la gigantesca affluenza saranno previste nuove aree speciali di parcheggio e un potenziamento dei servizi navetta disponibili gratuitamente per tutto l’evento come nelle scorse edizioni. Diversi gli autobus dalle grandi città che raggiungeranno il piccolo borgo. Le specialità saranno servite all’interno di un circuito pedonale che si dirama nelle vie principali del centro cittadino e potranno essere acquistate solo tramite i token in vendita presso le casse dedicate. Poi ovviamente le installazioni artistiche, tanta buona musica, divertimento e ottima compagnia con cui spartirsi amorevolmente il carico di colesterolo.

Pare giusto concludere con le notizie davvero importanti e cioè il cibo; l’associazione annuncia la presenza di oltre 15 attività partecipanti con molte conferme e qualche new entry, nello specifico la presenza di alcuni “ospiti” dai comuni vicini che per la prima volta presenteranno le loro specialità all’evento, in più troveremo due birrifici artigianali e diversi espositori di primizie locali come caseifici e oleifici.

Anche quest’anno San Piero Patti si prepara a ospitare questo incredibile evento che sembra destinato a crescere sempre di più e a diventare, speriamo, l’apice di un modello di sviluppo economico e culturale sempre più radicato nel territorio. Organizzato dall’associazione Ca’Sud, un gruppo di giovani e diversamente-giovani sampietrini, che prova a migliorarsi pescando costantemente nello splendente mare della tradizione gastronomica siciliana che rappresenta plasticamente l’integrazione culturale e la capacità di comprendere il diverso che da sempre connota la sicilianità.

E forse è questa la vera missione di Ca’Food, mostrare questo legame strettissimo che i siciliani sentono tra legami sociali, sentimenti e cibo.

