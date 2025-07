Primo colpo di mercato per l’ Athletic Club Palermo che si appresta a disputare il Campionato Nazionale di Serie B.



Alla corte di coach Alfonso Miosi ecco Aleandro La Rosa, top player palermitano, forte laterale classe 97, calcettista di indiscusso valore, grande qualità ed esperienza da vendere.

Un curriculum importante con grandi trascorsi, nel 2013 con il Wisser Club vincendo i Play-Off di Serie C1, segue la Mabbonath Palermo dove ottiene la vittoria della Coppa Italia con la formazione Juniores, poi il biennio 2016/18 alla blasonata Meta Catania in Serie A2 e Under 21 nazionale con la promozione in A.

Seguono ulteriori e importanti esperienze dal 2018 in Serie B con il Real Parco Altofonte, Pro Nissa e Siac Messina.

Nel 2020/21 l’ esperienza che segnerà il suo crescendo sul parquet con il debutto nel Futsal Canicattì 5 centrando inizialmente la vittoria del Campionato di Serie B e nella stagione successiva ottenendo con il roster biancorosso la salvezza in A2.

Nella stagione sportiva 2023/24 approda in Serie B con la Mistral Carini e infine nella scorsa stagione sempre nel massimo Campionato regionale nel 3M calcio a 5.

Aleandro rappresenta un calcettista talentuoso, forte tecnicamente dotato di un destro vellutato, un tassello importante dello scacchiere di mister Miosi per una stagione che si prospetta altamente interessante.

