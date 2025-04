Esordio vincente per l’ Athletic Club Palermo che nella prima gara del Triangolare B della Fase Regionale del Campionato di Serie C vince in trasferta 5-3 sul campo dello Strumento Puntese.

Per le ragazze di coach Salvo Lo Piccolo un successo in rimonta contro la formazione etnea grazie a una super Gaia Oliveri autrice di una tripletta e ai gol di Laura Ciriminna e Benedetta La Mattina. Vittoria importante per l’Athletic Club Palermo che nella prima gara del Triangolare B della Fase Regionale del Campionato di Serie C di calcio a 5 espugna il sintetico di San Giovanni La Punta. Il finale e’ 5-3 per le ragazze di coach Salvo Lo Piccolo che giocano una gara di carattere e personalita’ andando in vantaggio dopo pochi secondi dall’ inizio del match con la rasoiata di Laura Ciriminna sul set.





Il vantaggio sembrerebbe galvanizzare il roster nerorosa che ha ancora due palle gol con Oliveri e Marrone ma le stesse non vengono sfruttate, mentre la formazione etnea riesce a ribaltare il parziale con la rete di Iole Fazio con un diagonale da destra e all’ autorete sfortunata di Ciriminna.

Nella ripresa il roster palermitano parte forte, consapevole di dover invertire la marcia e sale in cattedra un gruppo veramente forte dalla grande personalita’ e con Gaia Oliveri (The Woman Of The Match) oggi devastante che riesce a spaccare in due il match con la sua tripletta d’ autore. La forte laterale palermitana, tanta corsa e grinta da vendere, dapprima firma il pari al terzo, poi ci pensa Benedetta La Mattina tre minuti dopo a timbrare il tris con una fiondata dal limite, ancora Oliveri nel giro di quattro minuti superata meta’ frazione chiude virtualmente i giochi, infine la rete di Silvestre nel finale riduce le distanze per la formazione di casa, ma al fischio finale ad esultare e’ l’ Athletic Club Palermo che alla prima giornata si porta in vetta al triangolare B.





Per i prossimi impegni, nella seconda giornata sara’ sfida al Tre Torri di Campobello di Licata tra Atletico Campobello e Strumento Puntese, infine nella terza giornata l’ Athletic Club Palermo ricevera’ in casa l’Atletico Campobello.

Area Comunicazione Athletic Club Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.