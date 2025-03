Le ragazze di coach Salvo Lo Piccolo con una prestazione monumentale caratterizzata da grande carattere e personalita’ piegano 3-0 il forte Club Sport Roma al Paladonbosco di Palermo nel match di andata della Semifinale di Coppa Italia grazie ai gol di Ciriminna, Oliveri e Comito, con un’organizzazione di giuoco sempre di grande spessore e qualita’ e con una Valeria Cagnina super tra i pali.





Athletic Club Palermo monumentale oggi pomeriggio nella gara valida per la Semifinale di andata della Fase Nazionale di Coppa Italia di Serie C Femminile di futsal. Le ragazze di coach Salvo Lo Piccolo continuano a stupire e a regalare una altra prestazione di spessore e qualita’ vincendo contro il forte Club Sport Roma con il finale dal Paladonbosco di Palermo, 3-0 al termine dei 40 minuti effettivi mandando in tripudio i tantissimi supporters nerorosa presenti in tribuna.





Una vittoria di gruppo con grande forza, determinazione, tanta grinta e con grande carattere e personalita’ per le giocatrici seguite dallo Staff Tecnico Salvo e Luca Lo Piccolo che oramai hanno creato un gruppo veramente duttile, coeso condito da tanta qualita’ nelle prestazioni sul parquet come anche quella odierna contro il forte Club Sport Roma di coach Catania.





Nella prima frazione, la formazione palermitana, dopo un sostanziale equilibrio, sblocca il risultato al dodicesimo grazie ad una giocata personale di grande qualita’ di Laura Ciriminna che fa tutto da sola e da vera centometrista sulla fascia destra va in velocita’ e in diagonale batte il portiere ospite con diagonale chirurgico. Il gol galvanizza il roster nerorosa che con grande equilibrio in campo e con Valeria Cagnina sempre sicura tra i pali, riesce a contenere le offensive della formazione ospite e nella ripresa raddoppia con la rete di Gaia Oliveri che al settimo minuto in contropiede da sinistra prende il tempo al difensore romano e riesce ad insaccare in rete con grande astuzia e da vero bomber, sempre piu’ determinante la laterale palermitana in questa stagione sportiva sia in Campionato che in Coppa. Il tris per capitan Corsetti e c, lo firma la giovane atleta Asia Comito che a quattro minuti dalla sirena finalizza da due passi in rete, una grande giocata di Benedetta La Mattina dalla tre quarti difensiva e dopo la ribattuta di Claudia Patierno sul tiro di Manu Marrone, e’ festa finale al Paladonbosco per una giornata di futsal spettacolo sempre piu’ a tinte nerorosa.

NEWS by Andrea Dieli [Area Comunicazione Athletic Club Palermo]

FOTO by Chiara Guglia [Area Comunicazione Athletic Club Palermo]





