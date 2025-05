Le ragazze di coach Salvo Lo Piccolo vincono la finalissima di Agira e si laureano campionesse regionali confermandosi formazione imbattibile in Sicilia al termine di un match intenso grazie alla doppietta di Gaia Oliveri e ai gol di Martina Mancuso, Martina Todaro, Manuela Marrone e Valentina Santostefano, ottenendo la meritata promozione in Serie B.

L’ Athletic Club Palermo si conferma campione di Sicilia e dopo la conquista della Coppa Italia regionale a Viagrande bissa nuovamente con la vittoria del Campionato di Serie C sempre contro la forte Me.Ta. Sport Ragusa al Polivalente Don Pino Puglisi di Agira e viene promossa meritatamente in Serie B Nazionale.

Annata storica per il roster palermitano del Presidente Gaetano Conte insieme al Direttore Generale Futsal Rosario Vadala’ che con una programmazione oculata, meticolosa e con una programmazione perfetta riesce in soli nove mesi a centrare un doppio successo nella Coppa Italia Regionale a Viagrande e nel Campionato regionale di Serie C . Ieri nella finalissima regionale sulla superficie veloce di Agira capitan Giulia Corsetti e compagne disputano una gara perfetta, monumentale, sontuosa, di sacrificio contro le ragazze di mr. Marco Tumino e in una prima frazione di giuoco equilibrata, sbloccano il risultato grazie al colpo di testa di Martina Mancuso da distanza ravvicinata su una palla al bacio di Clara Di Piazza a tre minuti dall’ intervallo. Nella ripresa sale in cattedra Gaia Oliveri che raddoppia con la sua rasoiata vincente, la laterale palermitana si e’ rilevata un punto di riferimento nello scacchiere di coach Lo Piccolo. La formazione iblea viene fuori e accorcia le distanze con capitan Fiamma Vitale con una conclusione da distanza ravvicinata colpendo poco dopo un palo. Ottimo il lavoro svolto in campo da Laura Ciriminna e da Clara Di Piazza calcettiste di categorie superiori che hanno ben orchestrato per le avanti nerorosa.

La compagine palermitana ben diretta in panchina da Salvo e Luca Lo Piccolo sventato il pericoloso continua a giocare in maniera ordinata con un ottimo possesso palla calando il tris con Martina Todaro e nel finale mettendo il risultato in cassaforte con Manuela Marrone gran gol, Gaia Oliveri in contropiede e nel recupero con il lob di Valentina Santostefano, apoteosi Athletic e al fischio finale e’ PROMOZIONE IN SERIE B con annessa festa finale per tutto il team nerorosa.





