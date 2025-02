Calcio a 5 Serie C Femminile Sicilia , Athletic Club Palermo vittoria in trasferta con dedica a mister Salvo Lo Piccolo.

Athletic Club Palermo vittorioso in trasferta contro la Virtus Marsala 14-0 all Aurora Stadium di Mazara del Vallo.

Gara in discesa fin dall’ avvio con ottimo possesso palla per il roster nerorosa oggi seguito in panchina da Luca Lo Piccolo , assente coach Salvo Lo Piccolo per la morte improvvisa della sua cara mamma.

Virtus Marsala con varie assenze e segnaliamo alcune buone individualità per il roster di coach Loredana Rizzo che sta lavorando bene per il progetto futsal nel territorio marsalese.

Match delineato sin dall’ avvio grazie alla giornata di grazia di super Laura Ciriminna autrice di ben sei reti e prestazione super.

In gol anche Martina Mancuso autrice di una tripletta e ai gol di capitan Giulia Corsetti, Valentina Santostefano, Alessia Bevilacqua, Aurora Ribuffo e allo scadere Serena La Barbera per un primo posto sempre più saldo.

Area Comunicazione Athletic Club Palermo





