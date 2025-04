Athletic Club Palermo che si gode la festa a tinte nerorosa per la storica e meritatissima promozione in Serie B Nazionale.

Athletic Club Palermo che si gode la festa per la storica e meritatissima promozione in Serie B Nazionale.

Un successo strameritato del Campionato Regionale Siciliano di C1 nel Girone A al termine di un percorso ben programmato, difficile in corso d’opera e soddisfacente per un Girone di ritorno praticamente perfetto, un cammino di 16 risultati utili consecutivi di cui 15 vittorie e un pareggio che ha portato la SERIE B nel sodalizio nerorosa del presidente Gaetano Conte e del Direttore Generale Futsal Rosario Vadala’ che con coach Alfonso Miosi ha ottenuto uan grande vittoria programmata in maniera ottimale a Maggio 2024.

Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni la voce di alcuni dei protagonisti, capitan Alessandro Giuliano e i top player brasiliani Nilmar e Yvaaldo, di cui ascoltiamo le loro sensazioni.

1) Le tue sensazioni alla vittoria finale del Campionato regionale di C1 e alla storica promozione in B?

2) La gara in cui hai capito che potevate farcela e il gol più importante da te realizzato?

A. Giuliano: Le sensazioni per la storica promozione in B non possono che essere sensazioni di pura gioia e soprattutto orgoglio perché c’e’ la siamo meritata dall’inizio alla fine. Ricordo l’intervista che mi facesti nella sconfitta post gara Palermo C5-Athletic Club Palermo dove, durante le solite risposte di rito, dentro di me ardeva la voglia di riscatto in contraddizione con le voci di quel giorno che ci davano per spacciati. Bene l’ epilogo finale invece ci ha visti vincitori con un Girone di ritorno stratosferico che non sarebbe potuto essere tale senza una cura minuziosa dei dettagli da parte dello staff tecnico e una continua ricerca della nostra Società nell’ andare a colmare e anzi migliorare tutte le continue defezioni che questa squadra ha subito durante la stagione in corso.

A. Giuliano: Per quanto riguarda la gara in cui ho capito che c’e’ l’ avremmo fatta è stata la giornata di ritorno in concomitanza della sconfitta del Palermo C5 a San Cataldo, rosanero che fino a quel momento erano stati davanti a noi. Il gol più importante, pensandoci così su due piedi, ti dico il gol contro il Palermo Futsal 89ers all’andata in una partita che non stava andando secondo i piani e che a pochi minuti dal termine ho sbloccato indirizzandola poi a nostro favore.

Nilmar: Mi sento molto soddisfatto, sono molto felice di questo risultato, essere campione e conquistare l’accesso alla serie B è un senso di dovere compiuto e la risposta positiva di tutti gli investimenti che la nostra Società ha fatto per ottenere questo risultato. È stata una stagione difficile, siamo arrivati a 4 punti dal primo posto nel Girone di andata. Siamo stati bravi a questo punto a saper gestire una situazione non facile senza perdere la concentrazione sul nostro obiettivo. Ci siamo superati ad ogni allenamento e ad ogni partita e venerdi’ sera abbiamo terminato il campionato con 4 punti di vantaggio dal secondo posto. Devo solo ringraziare la società e tutto lo staff per essersi fidati di me, i miei compagni di squadra per avermi accolto così bene e la mia famiglia che, pur essendo in Brasile, ha tifato tutte le partite per noi.

Nilmar: Il gol più bello per me è stato il gol contro il Palermo C5, dove effettuo un dribbling girando sull’avversario e poi calciando la palla dall’ alto da lontano, quando ho notato che Madonia poteva bloccare la conclusione a terra con una scivolata.

Per me il gol non e’ stato importante a livello personale, ma per l’importanza della partita che era uno scontro diretto e che avrebbe definito il corso della parte finale del campionato, in un bel venerdì sera al Palaoreto con 1.100 persone presenti a Palermo.





Yvaaldo: Si sono molto contento, direi soddisfatto della promozione della mia squadra palermitana nel campionato nazionale di Serie B. Mi sento bene, direi proprio felice e con la sensazione di aver assolto il mio dovere al servizio della Squadra, dei miei compagni e della mia Societa’.





Yvaaldo: Per quel che concerne il gol più bello realizzato da me in questa stagione sportiva, sicuramente credo nella gara disputata contro il 3M nel big match del Paladonbosco, un vero e proprio eurogol su un calcio di punizione di inaudita e rara potenza nel primo tempo che ci ha permesso temporaneamente di pareggiare, gara poi vinta da noi nella ripresa meritatamente.









Area Comunicazione Athletic Club Palermo





