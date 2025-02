Nel Campionato Regionale di SERIE C1 sorpasso in vetta alla Classifica in un GIRONE A sempre piu’ entusiasmante e ricco di colpi di scena, Athletic Club Palermo che da ieri sera ritorna meritatamente primo in Classifica con il successo al Palaoreto 6-1 contro il forte Akragas Futsal e approfitta dello scivolone del Palermo C5 a San Cataldo sconfitta dei rosanero di Salvo Rizzo 4-2 sul difficile parquet della Pgs Vigor di Marcello Lo Porto.

Nel difficile match contro l’ Akragas Futsal, il roster nerorosa di coach Alfonso Miosi inizia bene con due occasioni interessanti con Giacomo Orlando e Nilmar, poi e’ la formazione ospite ad avere due occasioni con Colore ma il portierone Anthony D’Alba e’ strepitoso e aggiungo monumentale nelle chiusure.

Ci prova Giovanni Tuzzolino con la suola occasione gol, palla di poco fuori, nella azione successiva Vincenzo Restivo fionda con una sassata dalla distanza esaltando le qualita’ del bravo portiere Castiglione che respinge e Tuzzolino nella ribattuta a rete manca di poco il bersaglio.

Gara bella, intensa e avvincente, ci prova NIlmar dalla distanza ma ancora Castiglione con i pugni respinge, ma e’ proprio il top player brasiliano Nilmar a sbloccare la gara con una deviazione sottoporta su assist di Giovanni Tuzzolino da sinistra. Il match continua in maniera interessante, ci prova Salvo Pitarresi la sua conclusione da posizione interessante e’ respinta da Castiglione, si va al riposo con il vantaggio della formazione di casa.

Nella ripresa la gara si infiamma, dopo una occasione importante di Yvaaldo e l’ espulsione del portiere akragantino Castiglione, arriva il pari ospite con un colpo di testa ravvicinato di Pierangelo Toledo al terzo minuto su rilancio del proprio portiere.

L’ Athletic Club Palermo va in avanti alla ricerca del vantaggio, provandoci dapprima con Tuzzolino, segue l’azione gol di Yvaaldo con il tacco da pochi passi, poi il palo di Vincenzo Restivo su una rasoiata da sinistra e la porta ospite sembra stregata.

La compagine ospite pericolosa nelle ripartenze ci prova con Cillari in contropiede con la palla di poco fuori, poi e’ solo Athletic Club Palermo che sale con i ritmi. Ci prova dapprima Yvaaldo che salta il portiere ma da pochi passi Giacomo Orlando in corsa non riesce a deviare in gol, finalmente a meta’ frazione ci pensa il bravissimo Giovanni Tuzzolino a firmare il nuovo vantaggio atletista su tiro libero con il suo destro chirurgico.

La compagine ospite inserisce il power play alla ricerca del pari e si espone tanto al gioco della squadra palermitana, appena due minuti dopo e’ Nilmar che in pressing sulla difesa avversaria porge una palla al bacio per Yvaaldo che da destra timbra il palo, sopraggiunge in corsa Salvo Pitarresi dal versante opposto che cala il tris, esplode il Palaoreto.

Ospiti in avanti alla ricerca della rimonta, grande il lavoro di Umberto Vallecchia che al tredicesimo sulla propria tre quarti difensiva riesce a scardinare palla al laterale akragantino e a servirla per Yvaaldo che da centrocampo e con la porta vuota ha veramente una prateria realizzando il poker nerorosa. Ancora il fuoriclasse brasiliano Yvaaldo che firma la sua doppietta personale odierna al quindicesimo, con un eurogol da cineteca, direttamente dalla propria tre quarti difensiva vede la porta sguarnita ospite e fa partire una traiettoria telecomandata che termina in fondo alla rete per il quinto gol.

Nel finale c’e’ gloria meritatissima per il giovanissimo ma gia’ gran carattere e personalita’ Marco Tabita che si fa trovare al momento giusto al posto giusto con la sua zampata vincente sottoporta su un taglio al bacio di Giacomo Orlando da sinistra, 6-1 il finale ed e’ festa nerorosa.

Area Comunicazione Athletic Club Palermo





