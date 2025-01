Nella quindicesima giornata del Campionato regionale di SERIE C1, nel GIRONE A si registra la vittoria pesantissima in trasferta per l’ Athletic Club Palermo che supera 4-3 un coriaceo Pgs Vigor S. Cataldo in un match scoppiettante dalle mille emozioni e in un finale thrilling vietato ai deboli di cuore.

Grande prova di gruppo per la compagine nerorosa sul difficile parquet nisseno dove sara’ difficile far punti per tutti, da super Anthony D’ Alba, a capitan Alessandro Giuliano, da Giovanni Tuzzolino a Vincenzo Restivo e Vincenzo Saviano, tutto il roster palermitano ha veramente dato prova di compattezza e di sacrificio per portare a casa una vittoria importantissima.

I ragazzi di coach Alfonso Miosi giocano una gara di grande carisma e personalita’ sul difficile parquet del Palamaira di San cataldo portando a casa tre punti preziosissimi in chiave promozione.

Inizio sprint per il roster nerorosa che va in vantaggio con il diagonale preciso di Giovanni Tuzzolino su passaggio del brasiliano Nilmar dopo appena trenta secondi della prima frazione e nel momento di difficolta’ trova il raddoppio a meta’ tempo con la conclusione vincente di capitan Alessandro Giuliano in contropiede dopo una grande giocata di Vincenzo Saviano.

Nella ripresa match equilibrato con le due formazioni che ben si fronteggiano e con la formazione palermitana che gestisce bene la frazione.

Dopo una espulsione per parte, nel finale ci pensa a cinque dal termine Vincenzo Restivo (decisivo) che con la sua doppietta d’autore chiude la gara evitando il ritorno della compagine salesiana, a cui non riesce la rimonta, che va in gol grazie alla doppietta di Mattia Agnello e dal gol di Mattia Niccoli.

Vince l’ Athletic Club Palermo meritatamente su un campo difficilissimo contro la forte formazione di coach Marcello Lo Porto e continua cosi’ la rincorsa alla promozione a soli due punti dalla vetta in un Campionato ancora lungo e apertissimo.

