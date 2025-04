Super Athletic Club Palermo che nell’ ultimo turno del Campionato regionale di Serie C1 nel GIRONE A supera l’Atletico Monreale ai Campi del Sole, 6-5 al termine di un match che ha divertito e soddisfatto il numeroso pubblico accorso venerdi’ sera per festeggiare i suoi beniamini, una serata a tinte nerorosa.

Con questo successo, il roster del bravo coach Alfonso Miosi si congeda dal difficile Torneo regionale con una promozione meritatissima al termine di un percorso stupendo, sontuoso, importante.

Il sodalizio palermitano con a capo il Presidente Gaetano Conte e al Co-Presidente Michele Lo Valvo che hanno veramente svolto un lavoro meticoloso e certosino iniziando da Maggio 2024 puntando soprattutto sui dettagli e sui particolari per la Sezione Futsal. Ottimo il lavoro svolto dal Direttore Generale Rosario Vadala’ , al grande apporto del preziosissimo Dirigente Federale Davide Restivo e del Direttore Sportivo Fabrizio Noto e Carlo Tenerelli.

Per lo Staff Tecnico come non menzionare l’ esperto Mister Giuseppe Labita che ha ricoperto il delicato ruolo di Responsabile del Settore Giovanile, mentre coach Alfonso Miosi ha puntato su due grandi uomini e professionisti quali Riccardo Romeo preparatore dei portieri e il Prof Alessio Brandi preparatore atletico, affidando a Nilmar la guida della Formazione Under 17 e a Gabriele Mirto la conduzione della Juniores.

E’ stata una stagione sportiva quella attuale, vibrante, intensa, ricca di colpi di scena in cui l’Athletic Club Palermo ha avuto la pazienza di non cedere e soprattutto di essere un GRUPPO coeso nel Girone di andata quando la fortuna gli ha voltato le spalle. Prima con il grave infortunio del top player spagnolo Christian Sanchez e la partenza immediata per motivi di lavoro del talentuoso Gabriele Barcellona, poi la squalifica immeritata di Nilmar e con tanti infortuni nella rosa che ne hanno condizionato il primato in Classifica, a Dicembre il secondo posto a 4 punti dalla capolista. Gli arrivi in corso d’opera degli esperti calcettisti Pitarresi, Baucina, Yvaaldo e Saviano hanno dato una boccata di ossigeno fondamentale al roster nerorosa per cercare di recuperare terreno e cercare la rimonta.

Importante e’ stato il lavoro della Dirigenza e dello Staff Tecnico a creare un Gruppo forte e coeso dentro e fuori il parquet e ad inanellare un cammino vincente di 16 risultati utili consecutivi contraddistinti da 15 vittorie e un solo pari contro il Palermo C5, match in cui il roster di Miosi avrebbe meritato il successo, e con un girone di ritorno in crescendo gara dopo gara fino alla festa finale di venerdi’ sera con il successo sulla formazione di mister Macaluso grazie alla doppietta di Yvaaldo e alle reti di Vincenzo Restivo, Nilmar, Toto’ Intravaia e Giacomo Orlando che firma il gol vittoria a 30” dalla sirena.

Adesso si pensa al Titolo Regionale la cui finale tra le vincenti dei due Gironi di Serie C1 si disputera’ sabato 19 Aprile, sul parquet del Palamaira di San Cataldo scenderanno Athletic Club Palermo e Holimpia Siracusa sara’ l’occasione per vivere una altra bellissima giornata di sport e di Futsal, intanto e’ festa per la PROMOZIONE IN SERIE B.

Area Comunicazione Athletic Club Palermo





