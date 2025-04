Giornata di festa per l’ Athletic Club Palermo che entra nella STORIA, battendo oggi pomeriggio 6-1 al Palasampognaro di Ficarazzi il Palermo Futsal 89ers, la formazione nerorosa del Presidente Gaetano Conte vince ufficialmente il GIRONE A del Campionato Regionale di SERIE C1 ed e’ PROMOSSO ufficialmente ad una giornata dal termine nel Campionato Nazionale di SERIE B.

Successo programmato e meritato per gli atletisti che gia’ nei primissimi giorni di Luglio 2024 hanno iniziato a lavorare sodo per rinforzare il roster della passata stagione sportiva. Un lavoro certosino, meticoloso del Presidentissimo Conte insieme al Direttore Generale Rosario Vadala’ e a Davide Restivo che insieme allo Staff Dirigenziale in toto e allo Staff Tecnico con a capo coach Alfonso Miosi insieme ai suoi fidati collaboratori Riccardo Romeo e il Prof. Brandi, sono intervenuti sul Mercato estivo del futsal, inserendo nella rosa a disposizione i tasselli giusti per il raggiungimento dell’ obiettivo finale della Serie B. E’ stato un campionato bello, intenso, difficile e alquanto entusiasmante con un testa a testa tra l’ Athetic Club Palermo e i rivali del Palermo C5. Partenza sprint in testa insieme delle due squadre, poi i rosanero di Rizzo vanno in testa da soli ad Inizio Dicembre, segue il controsorpasso decisivo del roster di Miosi a meta’ Febbraio mantenendo il prezioso punto di vantaggio anche nello scontro diretto in casa che permette ai nerorosa di affrontare le ultime tre giornate consapevoli di aver la vittoria ad un passo. Infine e’ storia recente il successo in extremis in trasferta sul Merlo C5 e oggi pomeriggio la vittoria contro il forte Palermo Futsal 89ers grazie alle doppiette del top player brasiliano Yvaaldo e Umberto Vallecchia e alle reti del brasiliano Nilmar e del giovane promettente Marco Tabita allo scadere; alla sirena finale esplode la festa nerorosa grazie anche alla notizia che giunge da Agrigento pochi istanti dopo, il Palermo C5 viene sconfitto 5-0 dall’ Akragas Futsal, consegnando cosi’ all’ Athletic Club Palermo la MERITATA E STORICA PROMOZIONE IN SERIE B a un turno dal termine della regular season. I complimenti alla Dirigenza, allo Staff Tecnico e a tutti i calcettisti dai brasiliani Nilmar e Yvaaldo allo spagnolo Christian Sanchez sfortunato per via dell’ infortunio, gli auguriamo un pronto ritorno in campo e a tutti quanti hanno contribuito alla STORICA E STRAMERITATA PROMOZIONE IN SERIE B NAZIONALE.

Area Comunicazione Athletic Club Palermo





