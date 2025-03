NEWS N. 26 DEL 22/03/2025

Calcio a 5 Serie C1 Sicilia, il derby Athletic Pa-Palermo C5 termina in parita’, i nerorosa di Miosi capolista solitaria a 3 giornate dal termine.

In una cornice di pubblico da Serie A al Palaoreto di Palermo davanti a circa 800 spettatori, si e’ assistito a uno spettacolo di vero futsal e a una bella pagina di sport tra le prime due forze del Girone A. Per il roster di Miosi in gol con Pitarresi, Baucina, Tuzzolino, Orlando e Nilmar, mentre per i rosanero di Rizzo in gol con la doppietta di Musso e ai gol di Biondo, Davi’ e Madonia in una altalena di emozioni che ha divertito il pubblico presente, il finale e’ 5-5 e numeri relativi all’ affluenza in tribuna stimati da SERIE A, chiamiamolo un vero e proprio antipasto di futsal nazionale.





Il derby e big match di Serie C1 nel Girone A, si gioca al Palaoreto e non tradisce le attese in un atipico Venerdi’ sera di Marzo dove in palio c’e’ una buona fetta di promozione in Serie B quando mancano appena tre giornate al termine.

Athletic Club Palermo e Palermo C5 hanno dato vita a una gara bella, intensa, piacevole, vibrante, agonisticamente valida fino al suono della sirena finale che vede lo score 5-5 e dove a sorridere maggiormente e’ la formazione del Presidente Gaetano Conte e del Direttore Generale della sezione Futsal Rosario Vadala’ per il preziosissimo punto di vantaggio conservato nei confronti proprio dei rosanero quando mancano appena tre turni al termine di questo emozionante Torneo regionale di Serie C1 che in questa stagione ha riservato spunti veramente interessanti.

Se il primo tempo regala poche emozioni al pubblico accorso al Palaoreto, nella ripresa si accendono i fuochi di artificio regalando emozioni a non finire in una seconda frazione di gara vietata ai deboli di cuore.

Nerorosa che partono forte nella ripresa 2-0 con le reti di Salvo Pitarresi e Antonio Baucina, giocatori determinanti al loro arrivo nella formazione di Miosi, poi il Palermo C5 inizia a giocare dovendo recuperare il risultato inserendo la carta Power Play, risultera’ la sua arma importante, accorciando le distanze con Emanuele Biondo su un errato disimpegno difensivo locale.

Il match prosegue con ritmi intensi e Giovanni Tuzzolino “Anema e Core” dell’Athletic cala il tris con il gol del 3-1 su assist di Baucina (gara di spessore e qualita’) con un diagonale chirurgico da sinistra, gara veramente intensa e con i rosanero che riescono sempre con il “quinto di movimento” a recuperare il parziale, grazie alla doppietta di Samuele Musso sempre piu’ determinante, e a portarsi sul 3-3 a 5 minuti dal termine.

Le emozioni non sono terminate e sarebbe riduttivo sicuramente solo a pensarlo, l’ eurogol di Giacomo Orlando e la rete del top player brasiliano Nilmar riportano l’ Athletic Palermo avanti 5-3 a 2,40 dalla sirena, ma anche qui con la carta Power Play i rosanero di Rizzo recuperano nuovamente sul 5-5 grazie alle reti di Salvo Davi’ e Vincenzo Madonia a 1,40 dal termine.

Nel finale vibrante prima e’ Davi’ per gli ospiti a fallire il gol del vantaggio e allo scadere va in gol la formazione di casa siglando la rete del vantaggio con Pitarresi ma la sirena e’ suonata appena un secondo prima e allora il finale e’ 5-5 per una bella pagina di sport che vede le due squadre uscire dal parquet tra gli applausi scroscianti del pubblico che si e’ sicuramente divertito e con l’Athletic Club Palermo, ancora capolista solitaria con un punto di vantaggio sul Palermo C5, e consapevole che a questo punto il destino a sole tre gare dalla fine e’ affidato solo ed esclusivamente a se’ stesso.

Area Comunicazione Athletic Club Palermo



