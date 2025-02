Vittoria pesantissima dell’ Athletic Club Palermo che nella 18° giornata del Campionato regionale di Serie C1 Girone A supera un mai domo Isola C5 con il risultato di 4-2 al termine di un match ben giocato da entrambe le squadre. Alla fine dei 40 effettivi viene fuori il roster nerorosa con carattere e personalita’ che impone un ottimo possesso palla dall’inizio della gara con una palla di NIlmar importante che non si concretizza e sull’ azione successiva Carlo Hamici chiama Anthony D’Alba a una respinta.

Sale in cattedra il brasiliano Yvaaldo, la prima conclusione va fuori di poco, nella seconda ci mette i guantoni il bravo Gregory Abbate che respinge, nella terza su calcio di punizione dalla sinistra serve un assist con il contagiri sul versante opposto per Nilmar che con il suo mancino chirurgico batte l’ incolpevole Abbate portando in vantaggio al quinto minuto il roster di coach Miosi.

La gara si ravviva, la formazione di coach Tommaso Buccheri ha due occasioni, la prima su punizione di Hamici con D’Alba sontuoso e poi con Ibra Catalano che tira forte ma ancora il portierone palermitano respinge.

Al decimo raddoppio Athletic Palermo con la progressione devastante di capitan Giovanni Tuzzolino (capitan Alessandro Giuliano assente per infortunio) che da puro centometrista supera il bravo Cipolla sulla sinistra e scodella un assist al bacio per Giacomo Orlando che da due passi devia in rete con la sua zampata da vero ariete.

L’ Isola C5 non ci sta e cerca di reagire ma trova un ottimo Athletic che gestisce bene senza rischiare, Salvo Pitarresi monumentale come sempre non sbaglia nulla, ma quando manca un minuto e mezzo al termine della prima frazione, Arato in velocita’ a destra avanza e serve un pallone d’oro per Catanese che insacca da due passi accorciando le distanze e riaprendo di fatto la gara.

Il match si fa interessante con Hamici che in contropiede ha la palla del pari ma spedisce fuori, poi a dieci secondi dalla sirena l’ Athletic cala il tris in contropiede con Yvaaldo che palla al piede sulla mediana taglia a sinistra un filtrante per Vincenzo Saviano (prova da veterano in campo) che avanza e serve il pallone della vita a Nilmar che a centro area firma la sua doppietta personale e porta sul 3-1 i nerorosa all’intervallo.

Nella ripresa poker nerorosa con Giovanni Tuzzolino che al terzo finalizza una bella azione corale e con Giacomo Orlando (ottima la sua gara) che serve di suola un passaggio preziosissimo, il capitano non si fa pregare e dal limite dell’ area scaglia una sassata sotto l’incrocio, eurogol.

La squadra di casa ha un sussulto, all’ ottavo dapprima ancora il portierone

D’ Alba superlativo chiude insieme a Umberto Vallecchia in recupero su uno scatenato Hamici, poi al decimo ancora il top player azzurro firma in contropiede da destra con un diagonale la seconda rete isolana, incolpevole nell’ occasione Anthony D’Alba che aveva provato un’ uscita disperata.

Si assiste a una gara avvincente, da un lato con i nerorosa ancora pericolosi con Yvaaldo e Saviano in ripartenza, mentre ancora Hamici per il roster isolano mette tutta la sua potenza su calcio di punizione, strepitoso ancora D’ Alba che respinge in corner, sono gli ultimi sussulti di una gara agonisticamente molto valida e corretta da entrambe le parti.

Area Comunicazione Athletic Club Palermo





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.