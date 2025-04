Prove tecniche per la SERIE B di futsal sabato pomeriggio al Palamaira di San Cataldo dove Athletic Club Palermo e Holimpia Siracusa si sono affrontate nella finale che assegnava il primo titolo regionale Siciliano di C1.

Ne è nata una gara bella, vibrante, intensa tra due grandi squadre vincitrici meritatamente dei Gironi A e B del Campionato di Serie C1 ed esprimendo vero futsal spettacolo degno dei palati fini che ha divertito il numeroso pubblico presente nella cittadina nissena, una finale degna del palcoscenico nazionale in cui le due blasonate formazioni saliranno nella prossima stagione sportiva.

Ad avere la meglio è la formazione aretusea, squadra solida e forte che si dimostra essere compagine più fredda e più cinica alla lotteria dei rigori, ma sicuramente ad oggi l’ Athletic Club Palermo esce a testa altissima dal parquet di San Cataldo al termine di una prova dei due volti durante i due tempi regolamentari.

Nella prima frazione di giuoco meglio gli azzurri di mister Pietro Armenio che hanno la meglio sulle prime palle giocabili e con ripartenze letali puniscono qualche amnesia della retroguardia nerorosa, andando in rete con la doppietta di Domenico Pasqua e ai gol di Fabio Torres e Texeira Da Silva, mentre per la formazione palermitana vanno in rete Giovanni Tuzzolino e il brasiliano Yvaaldo.

Nel secondo tempo parte meglio l’Holimpia che va ancora in rete con il giovane calcettista Marco Celano portando il parziale in favore della sua squadra sul 5-2.

Coach Miosi si sbraccia e suona la carica ai suoi ragazzi che dimostrano grandissimo carattere e personalità, il roster nerorosa riesce finalmente a giocare in maniera più ordinata e ad avanzare il baricentro con fraseggi piu’ lineari e meno leziosi e ad accorciare le distanze con Vincenzo Restivo e la zampata di Umberto Vallecchia.

Il match si fa molto più intenso, la compagine atletista gioca con ottimo possesso palla mentre la retroguardia aretusea si affida alle sue ripartenze micidiali.

La formazione nerorosa ha la possibilità con due tiri liberi di pareggiare, ma uno strepitoso Giacomo D’ Antoni (portiere palermitano in forza all’ Holimpia Siracusa) si erge a protagonista, salvando il risultato in più occasioni, ci pensa il solito Tuzzolino a 35 secondi dal termine a impattare sul 5-5 in un finale pirotecnico che porta le due squadre ai rigori.

Alla lotteria dei rigori per la formazione nerorosa a segno Pitarresi, Tuzzolino, Baucina e Restivo, mentre la formazione siracusana realizza cinque marcature vincendo la finale.

Al termine della gara applausi per entrambe le Squadre per una bellissima giornata di sport puro e di futsal spettacolo tra due belle realtà sportive siciliane che si rincontreranno nel prossimo Campionato Nazionale di Serie B.

Foto di Chiara Guglia [Area Comunicazione Athletic Club Palermo]

Area Comunicazione Athletic Club Palermo

