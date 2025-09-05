Colpo grosso Futsal Emiri che si regala nella sessione di futsal mercato estiva il portierone Gianluca Perdichizzi, palermitano doc classe 1986. Soddisfazione per il Presidente Roberto Rampolla che in gran segreto ha condotto questa importantissima trattativa insieme al Direttore Generale Lorenzo Terzo, il Direttore Sportivo Francesco Sciortino e coach Massimiliano Speciale.





Perdichizzi portiere di sicuro affidamento, esperienza da vendere, gran carattere e personalità, ha militato tra i suoi percorsi nel Rekogest Termini in Serie B nella stagione 2022/23, segue nella stagione successiva 2023/24 l’ approdo nello Jato C5 e successivamente nel Palermo Futsal Club in Serie D in cui ottiene la promozione in Serie C2, nella scorsa stagione nello Sporting Alcamo in Serie B e infine nel 3M calcio a 5 in Serie C1.

Ecco le sue prime dichiarazioni:

“Sono felice di fare parte di questo gruppo e spero di trasmettere quell’esperienza che ho a tutti i miei compagni di squadra per centrare gli obiettivi della società. Ringrazio il Presidente Rampolla, la dirigenza e mister Speciale x questa opportunità”.

Area Comunicazione e Ufficio Stampa ASD Futsal Emiri

