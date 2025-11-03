Calcio a 5 Serie D Palermo: Mediatrice C5 forza 10, super Maiorana show con un pokerissimo d’autore , doppiette Salamone e Ventimiglia, in gol anche il baby Peppe Raia e Salvo D’ Amico. Grande prestazione dei ragazzi del Presidente Nino Tuzzolino e di coach Massimo Zampardi che giocano un match al di sopra delle righe superando tra le mura amiche un avversario importante quale la Polisportiva Real Sports.

Una Mediatrice C5 in gran spolvero all’ esordio casalingo supera con il risultato roboante di 10-0 la Polisportiva Real Sports nella gara valida per la seconda giornata di andata del campionato provinciale di serie D di calcio a 5 nel GIRONE A. Se il risultato contava poco in termini di classifica, per il regolamento (da rivedere) stilato dalla Figc in caso di gare disputate contro la squadre fuori classifica nella stagione sportiva 2025/26, importava parecchio testare la condizione fisico-atletica e la reazione della squadra dopo la sconfitta immeritata all’ esordio in quel di Corleone di sette giorni fa.

Davanti a quasi 200 spettatori sul sintetico del Centro Sportivo Mediatrice a Villatasca i picciotti del Presidente Nino Tuzzolino sono scesi in campo vogliosi di regalare la prima vittoria ai tantissimi tifosi, supporters, amici e familiari dei calcettisti nonchè da tanti appassionati del quartiere che non hanno mancato l’appuntamento per trascorrere una bella giornata di sport anche grazie al meteo rassicurante.





Il roster di casa ancora in tenuta giallonera per questo esordio casalingo ha sciorinato una grande prestazione al cospetto di una formazione importante quale la Polisportiva Real Sports compagine cefaludese con un progetto serio di valorizzazione del settore giovanile (non solo nella cittadina normanna ma anche nei centri limitrofi del comprensorio madonita) ben allenata dal veterano Mirko Montechiaro.

Il risultato finale di 10-0 in favore della Mediatrice C5 diciamolo subito non deve trarre in inganno, in quanto la gara per niente facile alla vigilia e con la compagine ospite composta da un mix di giocatori veterani e giovanissimi di belle speranze, si presentava come una incognita. Brava la formazione di coach Massimo Zampardi a partire forte, a non lasciare punti di riferimento al roster normanno e a sbloccare il risultato al sesto grazie al diagonale chirurgico da destra del bomber Sergio Maiorana su un assist al bacio da posizione centrale del veterano Giuseppe Romano un leone ieri in campo.

La formazione di mr. Montechiaro cerca di reagire ma trova sulla sua strada la squadra di casa, che ha veramente tanta fame, ben orchestrata in fase difensiva da capitan Ale Zampardi(prova superlativa e’ mancato solo il gol) e da un Giuseppe Romano in gran spolvero.





Perfetto il sincronismo tra i due calcettisti con un ottimo possesso palla e giocate di pregevole fattura, con accelerazioni improvvise che riescono a scardinare la difesa cefaludese e nel giro di cinque minuti tra il decimo e il quindicesimo, va in rete grazie alla doppietta di uno scatenato super Piero Ventimiglia, il forte laterale che anche ieri ha disputato una gara importante, sfrutta alla perfezione due assist al bacio del bomber Sergio Maiorana in versione assist-man che da sinistra apparecchia due palloni d’oro sul versante opposto pronti per essere depositati in rete.

Gioca bene il roster della Mediatrice C5 che in corso d’opera nella prima frazione mette in campo David Loreto e Samuele Salamone, calcettisti fondamentali nello scacchiere di coach Zampardi, ottima la loro prova, tanta grinta e muscoli, grande corsa e dinamismo e tanta qualità’ , i due calcettisti sfoderano una prestazione al di sopra delle righe.

La quarta rete per la formazione di casa giunge al minuto diciannove quando su una rimessa laterale da sinistra e al termine di uno scambio veloce Zampardi-Maiorana, la palla giunge a David Loreto che da sinistra serve un altro assist al bacio al centro per Samuele Salamone che da due passi infila in rete.





Il match prosegue interessante per capitan Zampardi e compagni che nei minuti finali del primo tempo trovano il portiere ospite Antonino Turdo che si supera con quattro interventi risolutori , mentre dall’ altra sponda è Samuele Quattrocchi che nega la gioia del gol dapprima sul tiro dalla distanza di capitan Giardina, poi sulle tre conclusioni di Gandolfo di cui una deviata in corner e infine sulla botta da distanza ravvicinata di Bisesi in cui il portierone locale si supera deviando con il corpo in corner.

Negli ultimi istanti della prima frazione di giuoco è ancora la Mediatrice C5 ad allungare nel punteggio, quinto gol che giunge a nove minuti dal termine grazie al bomber Sergio Maiorana che va in rete finalizzando un micidiale contropiede, addirittura il pivot di casa recupera palla in fase difensiva, serve un pallone invitante a David Loreto il quale restituisce la cortesia sull’ uscita del portiere Turdo e al venticinquesimo il sesto gol grazie all’ eurogol su punizione di Salvo D’Amico (anche per il forte giocatore una prestazione davvero incoraggiante) che tira fuori dal cilindro il suo potente mancino con il pallone che sbatte sotto la traversa per poi insaccarsi.





Nella ripresa, i ritmi calano anche per la gestione oculata del match della squadra di coach Massimo Zampardi che cerca di sfruttare al meglio le rotazioni in campo inserendo il baby Peppe Raia, il gioiellino proveniente dalla “Cantera” Scuola Calcio Mediatrice di Fabio Errera che ha un impatto forte sulla gara giocando con grande personalità, mentre il bomber Sergio Maiorana continua nel suo show (cinque reti in due gare) con altri due gol che giungono in appena sessanta secondi tra il sesto e il settimo minuto, dapprima con un tiro chirurgico dal limite dell’ area dal versante sinistro sul palo ad incrociare e poi finalizzando un contropiede con una palla recuperata proprio da lui in fase difensiva.

La compagine normanna tenta una reazione, ma nel secondo tempo super Claudio Alescio (che ha rilevato nella ripresa Samuele Quattrocchi) sfodera una prestazione da campione con tre interventi decisivi sulle due conclusioni di capitan Giardina e sul tiro teso di Messina, tutte deviate in corner tra il quarto e il decimo minuto. Lo imita il suo collega ospite Mattia Fertitta che risponde molto bene alle due conclusioni di Sergio Maiorana in diagonale e alla conclusione ravvicinata di Peppe Raia tra il minuto undici e il minuto tredici.





Ancora super Claudio Alescio dice no, su un corner di Giardina da destra al minuto quattordici, bloccando sicuro a terra una pericolosa palla filtrante in area di rigore.

In una fase del match in cui la Mediatrice C5 ha acquisito oramai il risultato, al minuto diciannove c’è gloria anche per il baby Peppe Raia che intercetta sulla tre quarti in zona di attacco una palla sanguinosa persa da Messina, si invola solitario e batte di precisione con la personalita’ di un veterano l’ incolpevole portiere Fertitta, firmando il nono gol.

La gara continua con i due portieri che si mettono ancora in gran spolvero, dapprima e’ Mattia Fertitta che al minuto ventidue devia in corner la conclusione a girare di Samuele Salamone da sinistra destinata sul palo opposto, mentre ancora super Alescio quattro minuti piu’ tardi che si supera di piede a deviare la conclusione dalla distanza da sinistra ancora di capitan Giardina con la palla che termina in out sul versante opposto.





A tre minuti dal termine in contropiede ancora Peppe Raia sfiora la doppietta ma Fertitta gli sbarra la strada in uscita, mentre venti secondi dopo ancora Alescio strepitoso sulla conclusione forte e tesa dalla distanza di Antonino Di Cola, devia con il guantone alla sua sinistra in corner. Dall’ azione successiva in un concitato batti e ribatti, ancora gli ospiti con James Raia ci provano da distanza ravvicinata e ancora il portierone Alescio si supera a ribattere con il corpo e a negare la gioia della rete alla compagine normanna.

Mediatrice C5 che va vicino al gol con David Loreto al minuto trenta, la sua conclusione di destro e’ bloccata di piede dal portiere Fertitta, mentre al trentaduesimo giunge il decimo gol con una altra azione di contropiede impostata da una gran giocata di David Loreto, che con una veronica sposta palla superando due avversari, se la porta con la suola e da pozione centrale filtra palla a sinistra per Peppe Raia che si invola e sull’ uscita del portiere Fertitta, serve un altro assist perfetto sul versante opposto per Samuele Salamone che mette dentro per il finale vittorioso di 10-0 e al fischio finale la formazione di casa va sotto la curva a festeggiare con i propri beniamini.





Il Tabellino della Gara

Centro Sportivo Mediatrice di Palermo

ASD MEDIATRICE C5 – Polisportiva Real Sports = 10-0 (pt 6-0)

Le Formazioni in campo:

ASD MEDIATRICE C5: M. Gioe’, A. Zampardi, C. Alescio, S. Maiorana, S. Quattrocchi, G. Romano, S. Salamone, S. D’ Amico, P. Ventimiglia, G. Raia. ALL. MASSIMO ZAMPARDI

Polisportiva Real Sports: R. Gioe’, G. Giardina, A. Di Cola, J. Raia, C. Bisesi, M. Messina, G. Quattrocchi, M. Fertitta, G. Gandolfo, A. Turdo, M. Conforto: ALL. MIRKO MONTECHIARO

Arbitro: Tommaso Di Gaetano di Palermo

Marcatori: 6 pt -21 pt – 6 st – 7 st S. Maiorana(M), 10 pt -15 pt P. Ventimiglia(M), 19 pt – 31 st S. Salamone(M), 25 pt S. D’Amico(M); 19 st G. Raia (M)

Ufficio Stampa ASD MEDIATRICE C5

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.