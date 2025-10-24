Adesso ci siamo, la ASD Mediatrice C5, dopo l’ avvenuta iscrizione al Campionato di Serie D Palermo di calcio a 5 e la sua collocazione nel Girone A, finalmente fara’ l’ esordio ufficiale nel torneo provinciale di futsal.

Dopo due mesi di pre-season e ben quattro amichevoli disputate con ottime indicazioni contro formazioni importanti, adesso per il roster di coach Massimo Zampardi e del vice Giuseppe Romano e’ tempo di gare che valgono i tre punti in un Girone molto agguerrito ai fini della vittoria finale e della promozione in C2.

C’e’ tanta attesa per il sodalizio del Presidente Nino Tuzzolino adesso chiamato a un impegno importante contro un avversario solido che conosce bene la categoria.





La formazione di coach Massimo Zampardi sarà impegnata in trasferta sul sintetico dell’ Animosa Civitas Corleone sabato 25 alle ore 19.30 al centro sportivo F.lli Asta, arbitrerà l’ incontro il fischietto palermitano Alessio Nicolo’ Prestileo.

Ecco il calendario completo della 1 giornata nel Girone A ricordando che il S. Isidoro Bagheria e la Pol. Real Sports Cefalu’ sono entrambe formazioni fuori Classifica:

Usd Altavilla Milicia – S. Isidoro Bagheria = Sab 25/10 ore 17

Animosa Civitas Corleone – ASD MEDIATRICE C5 = SAB 25/10 ORE 19.30

S. Maria della Dajna Marineo – Citta’ di Campofelice = Sab 25/10 ore 15.00

Pol. Real Sports Cefalu’ – Godrano Five = Ven 24/10 ore 21

Seven Stars Misilmeri – 90011 Bagheria = Sab 25/10 Ore 18.15

Ufficio Stampa ASD Mediatrice C5

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.