Esordio sfortunato nel Campionato di Serie D di calcio a 5 nel GIRONE A per la ASD Mediatrice C5 che non riesce ad uscire indenne dal centro sportivo F.lli Asta di Corleone, il finale è 5-2 per la Animosa Civitas che sfrutta bene l’ arma del contropiede micidiale. Per la compagine del presidente Nino Tuzzolino tanta sfortuna nei quattro legni colpiti nei sessanta minuti giocati e alcune sbavature difensive che nel primo tempo ne condizionano l’ andamento del match, non bastano i gol di Alessandro Zampardi e Sergio Maiorana che trovano in Carmelo Gagliano un baluardo insormontabile tra i pali.

Per capitan Alessandro Zampardi e compagni una gara giocata bene con un ottimo possesso palla, ma con alcune amnesie in fase difensiva ben sfruttate dalla squadra di coach Giovanni Saporito.





Nel primo tempo vantaggio per la squadra di casa dopo due giri di cronometro, al termine di un’ azione di Samuele Marino sull out di destra che taglia bene un pallone per Filippo Giannopolo appostato da solo a centro area, ha tutto il tempo di colpire da distanza ravvicinata e battere l’ incolpevole Samuele Quattrocchi. La formazione di coach Massimo Zampardi cerca di reagire ma non riesce a trovare il varco giusto, cosi’ al dodicesimo il roster biancorosso sfrutta a dovere un altro micidiale contropiede su un errore in disimpegno in mediana di Alessandro Zampardi (ha giocato alla fine una gran gara) con la palla che perviene allo sgusciante Giuseppe Sinatra che si invola e batte in uscita Quattrocchi per il raddoppio corleonese.





A questo punto la Mediatrice C5 cerca di avanzare il baricentro e al ventiduesimo riesce ad accorciare le distanze, grazie a una bella azione corale con Gabriele Di Fresco che da sinistra serve Sergio Maiorana appostato al centro e al limite dell’ area, il pivot spalle alla porta taglia un pallone delizioso per capitan Ale Zampardi, che da posizione defilata a destra e in corsa dal limite dell’ area, fa partire un rasoterra chirurgico sul palo ad incrociare che supera l’ incolpevole Carmelo Gagliano(ieri un baluardo tra i pali). Il match è apertissimo con la formazione palermitana che colpisce ben due legni nella prima frazione di giuoco, ma subisce nel finale l’ ennesima ripartenza letale a cinque minuti dal termine con un contropiede di Biagio Sciarrino, che ricevuta palla a destra, serve bene Giuseppe Sinatra sul versante opposto che calcia rasoterra e supera in diagonale Quattrocchi per il parziale di 3-1 risultato con cui si va negli spogliatoi.





Nella ripresa i ragazzi di Zampardi giocano il tutto per tutto con un buon possesso palla cercando di trovare la giusta profondità per scardinare l’attenta retroguardia corleonese e dopo undici minuti lo spiraglio è quello giusto con David Loreto che traccia un filtrante al bacio per Sergio Maiorana, che scattato in profondità a destra, batte in uscita Gagliano con un diagonale preciso sul palo opposto firmando il 3-2 in un match che ancora ha tanto da dire. La compagine del Presidente Nino Tuzzolino sa che ancora c’è tanto tempo a disposizione e va alla ricerca del pari giocando in maniera ordinata con un ottimo possesso palla, ma la buona sorte non è in favore della formazione di Villatasca, infatti dove non arriva la bravura del portierone Gagliano, sono ancora i legni a fermare Maiorana e compagni.





Come sempre succede nel calcio anche nel futsal, la dura legge del gol colpisce ancora, altro contropiede locale ed è ancora la squadra di casa con Samuele Marino a destra su assist di Biagio Sciarrino dal versante opposto che finalizza per il gol del 4-2 a tre minuti dal termine. Troppa sfortuna in campo per la formazione palermitana che comunque ci crede sino alla fine e avrebbe anche l’ occasione nitida per accorciare le distanze un minuto dopo, in contropiede con David Loreto che si invola in posizione centrale, ma il laterale giallonero solo davanti a Gagliano colpisce male e la palla termina sul fondo. Neanche a dirlo e sull’ azione seguente quasi allo scadere è ancora capitan Filippo Giannopolo lasciato incredibilmente solo in area batte Quattrocchi per il definitivo 5-2 risultato eccessivo, sia per la tanta mole di gioco costruita e sia per le tante occasioni non sfruttate, per la Mediatrice C5 che indipendentemente dal risultato finale, esce dal campo a testa altissima consapevole della forza di questo meraviglioso gruppo che sicuramente sapra’ rifarsi presto.





Il tabellino della gara:

Centro Sportivo F.lli Asta – Corleone(Pa)

Animosa Civitas Corleone – ASD Mediatrice C5 = 5-2 (pt 3-1)

Le formazioni in campo:

Animosa Civitas Corleone: Gagliano, Diana, Sciarrino, Governali, Di Gregorio, Russo, Sinatra, Piranio, Saporito, Giannopolo, Marino, Colletto. ALL. GIOVANNI SAPORITO.

ASD MEDIATRICE C5: Gioe’, Loreto, Maiorana, Quattrocchi, Zampardi, Di Fresco, Ventimiglia, Romano, Sireci, Salamone, Raia. ALL. MASSIMO ZAMPARDI

Arbitro: Alessio Nicolo’ Prestileo di Palermo

Marcatori: 2 pt F. Giannopolo(A), 12 pt G. Sinatra(A), 22 A. Zampardi(M), 25 G. Sinatra(A); 11 st S. Maiorana(M), 27 st S. Marino(A), 29 st F. Giannopolo(A).

Ufficio Stampa ASD Mediatrice C5

