Dopo la vittoriosa parentesi della Coppa Trinacria contro il Godrano Five, la Mediatrice C5 si rituffa nel Campionato provinciale di calcio a 5 e alla settima giornata incrocerà nella sfida casalinga il 90011 Bagheria per il possibile sorpasso in graduatoria. Per i picciotti di coach Massimo Zampardi, attestati al quinto posto in zona play-off a quota 7 punti, una gara da vincere per continuare il percorso oramai consolidato da settimane contro un forte avversario quale quello neroazzurro (secondo in graduatoria con 9 punti) guidato in panchina dal tecnico Onofrio Fricano.

L’ importanza del match in casa Mediatrice è massima e di ciò vi è la consapevolezza di poter, in virtù anche degli scontri diretti, agguantare il terzo posto in classifica che in questo momento sarebbe un grande risultato per la matricola del Presidente Nino Tuzzolino.





Notizie intanto positive giungono dall’ infermeria, Giammarco Pantaleone riprenderà a correre in gruppo dalla prossima settimana, per Salvo D’ Amico invece si attendono i risultati dell’ ecografia mentre ancora ai box capitan Gioele Errera, tutti gli altri abili e arruolabili compresi Romano, Alescio, Quattrocchi, Di Fresco e Maiorana.

La gara Mediatrice C5-90011 Bagheria in programma sabato 20 Dicembre al centro sportivo Mediatrice, sarà diretta dal fischietto palermitano Anuar Chouai e sarà trasmessa in diretta streaming con telecronaca di Riccardo Caldarella a partire dalle ore 15.30 sul canale You Tube “Mediatrice Futsal”.

