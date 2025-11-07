La Mediatrice C5 e’ ritornata al lavoro dopo la bella e convincente vittoria nella gara casalinga di sabato scorso contro la Polisportiva Real Sports Cefalu’. Un successo che sicuramente ha rinvigorito il roster di coach Massimo Zampardi che e’ rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, con super bomber Sergio Maiorana (poker per lui) all’ attivo cinque gol realizzati nelle prime due uscite ufficiali, ma che non deve far fare voli pindarici per il prosieguo del Campionato di Serie D che si prospetta alquanto difficile e tortuoso.





La formazione biancoazzurra tanto cara al Presidente Nino Tuzzolino ha infatti ripreso gli allenamenti a ranghi completi e in un clima come sempre disteso martedi’ sera in sede, consapevole dell’ importanza del prossimo match valido per la terza giornata di andata a Marineo. Una trasferta delicata quella che vedrà la Mediatrice C5 far visita alla forte S. Maria della Dayna attuale capolista del Girone A a punteggio pieno con 6 punti in due gare grazie ai successi contro il Citta’ di Campofelice in casa e contro il Godrano Five a domicilio. Il sodalizio marinese del Presidente Alfredo Bianchi ha mostrato la propria forza grazie a un gruppo coeso e al bomber Daniele Li Castri classe 1981 pivot dal grande fiuto del gol, grande esperienza e in gran spolvero con le sue cinque marcature nelle prime due giornate, attaccante capace di fare la differenza in campo dal curriculum di spessore avendo militato in formazioni gloriose del calcio siciliano quali Oratorio S. Ciro e Giorgio, Albatros Lercara, Bagheria Citta’ delle Ville e Citta’ di Casteldaccia.





Ci vorra’ quindi tutta la personalita’ e carattere per capitan Alessandro Zampardi e compagni per cercare di confermare tutto cio’ che di positivo si e’ visto al Mediatrice Stadium nello scorso week end e ritornare dalla trasferta di Marineo con i tre punti in palio che darebbero una grande boccata di ossigeno in termini di classifica.

Il match S. Maria della Dayna-Mediatrice C5, in programma al Centro Sportivo “Onofrio Bianchi” di Marineo sabato 8 Novembre alle ore 15, verrà trasmesso in diretta sul Canale You Tube “Mediatrice Futsal”, mentre la direzione di gara sarà affidata al fischietto palermitano Alessio Nicolo’ Prestileo.

Ufficio Stampa ASD Mediatrice C5

