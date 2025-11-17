Una bella giornata di sport al Mediatrice Stadium a Villatasca dove si e’ respirata ieri pomeriggio una altra pagina di sport e sociale tra la ASD Mediatrice C5 e l’ Oratorio S. Giovanni Battista scese in campo per un proficuo allenamento congiunto.

Considerando il primo pit stop che ha osservato il Campionato provinciale di Serie D Palermo di futsal. le due squadre ne hanno approfittato per una proficua sgambatura che ha cosi’ permesso di mettere benzina sulle gambe e piu’ minuti a chi in questo momento ha trovato poco spazio nelle rispettive rose.





Test utile e buone indicazioni per la formazione del Presidente Nino Tuzzolino, si sono viste buone trame di giuoco per il roster di coach Massimo Zampardi che cosi’ ha potuto verificare la condizione atletica dei suoi ragazzi, in evidenza il baby Gaetano Caruso, Sergio Maiorana, Alessandro Zampardi(il capitano) , Salvo D’ Amico in gran spolvero, bene anche Manuel Gioe’ e Samuele Salamone.

Si ringrazia la societa’ sportiva Oratorio S. Giovanni Battista per la bella giornata di sport e sociale condivisa insieme.

Non Solo Atleti Ma Sopratutto Più Uomini

Ufficio Stampa ASD MEDIATRICE C5

