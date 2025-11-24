Nel match valido per la quarta giornata del campionato di serie D di calcio a cinque nel girone A, i picciotti di coach Massimo Zampardi, con un organico ridotto all’ osso causa infortuni, escono sconfitti sul campo amico 3-2 contro la forte Seven Stars C5. Al vantaggio ospite con Dario Cirrincione a metà prima frazione impatta Gabriele Di Fresco ad inizio ripresa, poi sale in cattedra capitan Giusto Rizzo per il roster misilmerese che firma la doppietta decisiva e bomber Sergio Maiorana accorcia nei minuti di recupero.

Una Mediatrice C5 tutto cuore non basta in un freddo pomeriggio di fine novembre per cercare di pervenire alla prima vittoria stagionale contro la Seven Stars C5 scendendo in campo priva degli indisponibili capitan Errera, Pantaleone, Loreto, Romano, D’ Amico, Ventimiglia e Caruso.





Nella prima frazione di giuoco in cui entrambe le squadre si studiano e non è facile trovare la soluzione perfetta, è Di Fresco ad avere l’ occasione del vantaggio con il suo tapin sottoporta al sesto ma la palla termina fuori, poi gli ospiti si fanno pericolosi al decimo con Fontana da due passi e quattro minuti più tardi con Vincenzo Lisciandrello ma super Claudio Alescio il portierone di casa compie due prodezze salvando la propria porta.

Un minuto più tardi su azione da corner da destra e su un rinvio difensivo non perfetto, e’ Dario Cirrincione con un rasoterra a trovare la rete del vantaggio misilmerese. Nel finale di frazione la squadra di casa cerca di alzare i ritmi e il portiere ospite Pipitone si immola in tre conclusioni, due da parte di capitan Zampardi e su una punizione bomba di Maiorana che l’ estremo difensore ospite devia in angolo, mentre dalla parte opposta in contropiede Orlando non riesce a trovare la deviazione vincente da due passi.





Nella ripresa, pronti via e Lisciandrello al quinto per gli ospiti in contropiede ha la palla gol del raddoppio ma ancora super Alescio di piede devia in corner, mentre trenta secondi dopo e’ la Mediatrice C5 a trovare il gol del pari grazie a un’ azione insistita dalla sinistra di Maiorana finalizzata sottoporta dall’ ottimo Gabriele Di Fresco (buona ieri la sua prova) che da due passi trova la deviazione vincente battendo un non perfetto Pipitone in questa circostanza. Il match si fa interessante con le due squadre che adesso giocano a viso aperto e tre minuti più tardi è bomber Sergio Maiorana a timbrare la traversa su una conclusione da destra dopo un perfetto assist di capitan Ale Zampardi, mentre al decimo ancora super Alescio tra i pali che dice no a Dragotto su una punizione terrificante.

La svolta del match, appena superata metà frazione con capitan Giusto Rizzo che sale in cattedra con la sua doppietta decisiva, dapprima al sedicesimo quando trova lo spiraglio giusto su una punizione pericolosa dal limite mentre a dieci dal termine finalizzando sottoporta un contropiede micidiale su assist di Orlando.





Il finale riserva ancora emozioni con gli ospiti che provano ad allungare con Orlando, Villino (tiro libero) e Lisciandrello le cui conclusioni vengono sventate dal super portierone Claudio Alescio(MVP gara) mentre per la squadra di casa ci provano Zampardi e Maiorana le cui conclusioni trovano un attento Pipitone e il palo ferma la conclusione a botta sicura di Samuele Salamone, infine nel recupero bomber Sergio Maiorana accorcia le distanze con un preciso tiro sul palo ad incrociare ma al triplice fischio finale vince 3-2 la formazione misilmerese.

Il Tabellino della gara:

Centro Sportivo Mediatrice di Palermo

MEDIATRICE C5 – Seven Stars = 2-3 (pt 0-1)

Le formazioni in campo:

MEDIATRICE C5: Alescio, Gioè, Maiorana, Zampardi, Di Fresco, Quattrocchi, Raia, Salamone, Sireci. ALL. MASSIMO ZAMPARDI

Seven Stars C5: Cirrincione, Fontana, Lombardo, Orlando, Pipitone, Rizzo, Villino, Lisciandrello, Dragotta. DIR. LEONARDO UNITARIO

Arbitro: Giuseppe Daniele Guarino di Palermo

Marcatori: 5 pt D. Cirrincione (S); 6 st G. Di Fresco(M), 16 st – 20 st G. Rizzo(S), 32 st S. Maiorana(M).

Ufficio Stampa ASD MEDIATRICE C5

