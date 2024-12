L’ Athletic Club Palermo prepara in sede il bellissimo evento della Fase Finale di Coppa Italia Regionale n quel di Viagrande (CT) in programma dal 3 al 5 Gennaio 2025.

Il sodalizio nerorosa del Presidente Gaetano Conte e del Direttore Generale Rosario Vadala’ entra nella storia del futsal palermitano dopo aver centrato una doppia qualificazione per una squadra palermitana che potra’ avere il privilegio di schierare in campo la squadra maschile e femminile entrambe meritatamente qualificate.

FINAL FOUR MASCHILE

Per quel che concerne la final four maschile, saranno entrambe Sabato 4 le Semifinali in programma al Palaviagrande.

Nella prima Semifinale alle ore 17.15 in campo l’ Athletic Club Palermo di coach Alfonso Miosi che sfidera’ il Futura Rosolini, mentre nella seconda Semifinale in programma a seguire alle ore 19.30 scenderanno sul parquet la squadra di casa il Viagrande Sicilgrassi che sfidera’ il Palermo C5.

Le vincenti si affronteranno nella Finalissima in programma Domenica 5 Gennaio alle ore 17.00.

FINAL THREE FEMMINILE

Sara’ il Triangolare finale per assegnare la Coppa Italia Regionale al Palaviagrande dove si affronteranno le vincenti dei tre Gironi del Campionato Regionale al termine del Girone di andata,

Athletic Club Palermo(Vincente Girone Trapani), S. Sofia Licata(Vincente Girone Enna), Meta Sport Ragusa(Vincente Girone Siracusa).

Nella prima giornata in programma Venerdi’ 3 Gennaio alle ore 18 in campo S. Sofia Licata sfidera’ la Meta Sport Ragusa.

Sabato 4 Gennaio nella seconda gara del triangolare alle ore 15.00 vedra’ in campo la perdente della prima gara che sfidera’ l’ Athletic Club Palermo di coach Salvo Lo Piccolo.

Nella terza giornata in programma Domenica 5 Gennaio alle ore 16.00 in campo l’ Athletic Club Palermo di coach Salvo Lo Piccolo sfidera’ la Meta Sport Ragusa.





Area Comunicazione Athletic Club Palermo





