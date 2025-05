Un evento all’insegna della musica, delle emozioni e della speranza condivisa: domenica 18 maggio 2025, alle ore 21:00, in Piazza Municipio a Caltagirone (CT) si terrà il concerto dei Bellamorèa, accompagnati dal raffinato ensemble strumentale Ichnos Ensemble. La serata vedrà la straordinaria partecipazione dell’attore Domenico Centamore, volto amato del cinema e della televisione italiana. L’evento, a ingresso libero, è promosso dalla Diocesi di Caltagirone, in collaborazione con l’Ufficio Famiglia e Vita e il Comune di Caltagirone, nell’ambito del Giubileo delle Famiglie – Speranza che genera futuro. La scaletta del concerto dei Bellamorèa è interamente arricchita dai brani raccolti negli album “Stereotipi e Cantus Manent”. Durante la serata, il duo, ci regalerà due momenti totalmente inediti.



Il repertorio dei Bellamorèa si intreccia con la quotidianità e i valori universali, ponendo la famiglia al centro di un percorso musicale che abbraccia emozioni, memoria e impegno civile. Con “Carizza” si apre un invito alla tenerezza e alla vicinanza, mentre “Vinni l’amuri” ricorda con rispetto i caduti in guerra, riflettendo sul valore degli affetti e del sacrificio. “Curri vuci”, sostenuto dal Ministero della Giustizia, dà voce alla rieducazione in carcere, un tema che tocca il senso profondo di dignità e reintegrazione nella comunità, nella società, e nel nucleo familiare.

In “Stidda lucenti” la diversità diventa poesia, con una ballerina in carrozzina simbolo di forza e inclusione. “Nun c’è chi diri” ricorda le vittime delle mafie, e ci richiama al dovere dell’educazione alla legalità, mentre “Ma di chi stamu parrannu” parla ai giovani e alle famiglie, esortando a non arrendersi. Temi ambientali e sociali emergono in “Tierra del sol” e “Ma pi favuri”, tra denuncia dell’inquinamento e riflessione sulla fuga dei cervelli. Il dolore del femminicidio prende forma nella leggenda di “Gammazita”, mentre “Ciatu di l’anima” è un abbraccio agli italiani all’estero. “Caminanti” celebra la pace tra i popoli, “O Matri Mia” la figura materna, e “Veniti” promuove la Sicilia come terra d’origine e accoglienza. L’intervento dell’attore Domenico Centamore arricchisce il progetto con parole che coinvolgeranno l’intero pubblico in un contesto di riflessione sul valore della famiglia. In conclusione, con “Comu veni si cunta” e “Passerà”, il gruppo lancia un messaggio positivo: siamo noi, con le nostre scelte, a costruire il futuro, e con amore e unità tutto si può superare.

BELLAMORÈA

È un duo composto dai fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto, cantautori Pop World. Raccontano storie e affrontano diverse tematiche legate al sociale, all’attualità, alla tradizione e alla legalità. Sono ideatori e curatori del progetto denominato “Med World Tour” che mira, attraverso studi e ricerche etnomusicologiche, alla divulgazione, rappresentazione, salvaguardia e valorizzazione della cultura e della musica popolare del Mediterraneo in tutto il mondo e realizzano concerti rivolti agli italiani residenti all’estero.

Dal 2012 al 2022 hanno realizzato concerti in Italia, America, Giappone, Belgio, Germania, Inghilterra, Svizzera, Malta, Francia, Tunisia.

Hanno collaborato con i musicisti: Phil Palmer, Roy Paci, Carlo Muratori, Lello Analfino, Daria Biancardi, Faisal Taher, Mario Incudine e con gli attori Leo Gullotta, Nancy Brilli, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Roberto Lipari, Giovanni Cacioppo, Paride Benassai, Lucia Sardo, Gianfranco Jannuzzo, Ernestomaria Ponte, Francesco Benigno, Domenico Centamore, Andrea Tidona e Anna Maria Barbera.

RICONOSCIMENTI

Nel 2021 hanno ricevuto una lettera da parte di Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per il loro impegno morale, civile e professionale.

