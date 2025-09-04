«Il gruppo consiliare del MPA – Grande Sicilia di Caltagirone esprime forte preoccupazione in merito all’avvenuta cerimonia di riconsegna dell’immobile alla scuola dopo i lavori di manutenzione straordinaria presso il plesso “Piero Gobetti”. Già nella seduta di Consiglio del 20 gennaio, avevamo chiesto chiarimenti dettagliati sugli interventi previsti. In successive riunioni consiliari, avevamo ribadito il rischio concreto che i lavori non venissero completati in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, con possibili disagi per studenti e famiglie. Lo scorso 2 settembre abbiamo assistito, con sorpresa, all’inaugurazione dei lavori e alle dichiarazioni del sindaco che ha definito la scuola “perfettamente funzionante”.





Tale affermazione non corrisponde alla realtà. Insieme al Consigliere Alparone, abbiamo effettuato una verifica diretta, documentata dalle immagini diffuse da Kalat News, constatando come permangano criticità significative che rendono l’edificio ancora non pienamente sicuro né adeguato all’uso scolastico. È amaro constatare come un’attività di manutenzione, doverosa per legge e fondamentale per la comunità, venga trasformata in un’operazione di propaganda politica. Il gruppo consiliare MPA continuerà a vigilare con attenzione sul completamento dei lavori e sul rispetto delle norme di sicurezza, affinché gli studenti possano frequentare il plesso “Gobetti” in condizioni realmente adeguate e sicure».

Lo dichiarano i componenti del gruppo Mpa-Grande Sicilia al consiglio comunale di Caltagirone.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.